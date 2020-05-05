Rize'de kurum çalışanları için "yüz koruyucu siperlik" üretiliyor
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Rize'de kurum çalışanları için "yüz koruyucu siperlik" üretiliyor

Rize'de kurum çalışanları için
05.05.2020 14:22 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:22

Rize'de, Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, kurum çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretiyor.

Rize'de, Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, kurum çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek olmak isteyen meslek lisesi öğretmenleri ve idari personelleri, sağlık, emniyet, jandarma ve belediye çalışanları için için yüz koruyucu siperlik maske üretmeye devam ediyor.

Okul Müdürü Vedat Mazgal, yaptığı açıklamada, bu zorlu süreçte okul olarak imkanlar çerçevesinde ellerini taşın altına koymak istediklerini söyledi.

Maskelerin yapımında kullanılan malzemeler temin ettiklerini ifade eden Mazgal, "Okul idaresi ve öğretmenleri tarafından günlük 200 montajı yapılan maskeler kullanıma hazır hale getiriliyor. Yapılan maskelerin masrafları okulumuz aile birliğimiz tarafından karşılanmış olup kurumlarımızdan herhangi bir ücret talep edilmemiştir. Koronavirüsün yayılmasını engellemek adına okulumuzda fedakarca çalışan idareci ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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