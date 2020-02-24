: ÇAYKUR'un alacağı 830 mevsimlik işçi başvuruları başladı

24.02.2020 10:37 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:20

ÇAY İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR)bünyesinde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki fabrikalarda çalışacak 830 işçi alımı için bu illerde başvurular başladı. Rize'de işe girmek isteyenler gece yarısından itibaren Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)İl Müdürlüğü önünde sıraya girdi. Sabah mesainin başlamasıyla birlikte iş başvuruları alınmaya başladı. Başvurular hafta boyunca yapılacak. Kura ile işe alınacak 830 işçiler yılın 6 ayı çalışma imkanı bulacak.

"ŞANSI OLAN GİRSİN"

Başvuru yapmaya gelen Muhammet Saruhan, akşamdan sıraya girdiğini belirterek "Beklerken vaktimizi arkadaşlarla sohbet ederek değerlendirdik. Artık kaderimiz neyse onu yaşayacağız. Her şey şans, kuraya adımızı yazdırmaya geldik. Burada gece saat 2'ye kadar 8-9 kişi olduk. Herkese şans diliyorum şansı olan girsin" dedi.

GECEDEN SIRAYA GİRDİLER

Muhammet Ali Yılmaz da "Gece yarısı gelip beklemeye başladık. Daha önceki kuralara çalıştığım için katılma şansım yoktu. Şimdi kendi işim var ama tabi ki devlet işi daha iyi. O yüzden katılmak istedim" diye konuştu.

Mustafa Karali ise gece 03.30'da sırada yerini aldığını belirterek, "Bizde rızkımızın peşindeyiz her şey nasip" ifadelerini kullandı.

Erkenden sıraya girdiğini anlatan Erdal Tekin "Bu kadar sıkıntı içerisinde devletimiz, milletimiz sağ olsun bize böyle ekmek kapısı açtı" dedi.

Kaynak: DHA

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