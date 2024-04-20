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Aydın'da fabrikada kadına yönelik şiddet bilgilendirme faaliyeti

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Aydın'ın Çine ilçesinde bir fabrikada çalışan işçileri ziyaret eden jandarma ekipleri, kadın yönelik şiddet konularında bilgilendirme yaptı.

Aydın'ın Çine ilçesinde bir fabrikada çalışan işçileri ziyaret eden jandarma ekipleri, kadın yönelik şiddet konularında bilgilendirme yaptı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çine'de bulunan bir fıstık fabrikasını ziyaret etti. Fabrikada çalışan kadın ve erkekler ile bir araya gelen ekipler, 6284 Sayılı Kanun, KADES Uygulaması, Elektronik Kelepçe, Kadına El Kalkamaz, Çevre Doğa Bilinci ve Orman Yangınlarına Karşı Duyarlı olunması konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Ayrıca faaliyette kadınların telefonlarına KADES uygulaması indirilerek, uygulamanın tanıtımı yapıldı. Farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtımı da gerçekleştirilirken, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca kadınların huzuru ve güveni için sosyal sorumluluk faaliyetlerine aralıksız olarak devam edileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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