Rıza Kayaalp hangi güreşi kazandı? Rıza Kayaalp madalya kazandı mı? Rıza Kayaalp yenildi mi? Grekoromen 130 kg 2020 yaz olimpiyatları!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, yarı finalde Kübalı Mijain Lopez Nunez'e yenilerek final şansını yitirmesinin ardından Grekoromen nedir? Rıza Kayaalp hangi güreşi kazandı? Rıza Kayaalp yenildi mi? Rıza Kayaalp madalya kazandı mı? Grekoromen güreş! sorularının yanıtları merak edildi. Grekoromen 130 kg 2020 yaz olimpiyatları!

Grekoromen nedir? Rıza Kayaalp hangi güreşi kazandı? Rıza Kayaalp yenildi mi? Rıza Kayaalp madalya kazandı mı? sorularının yanıtı Tokyo Olimpiyatları kapsamında devam eden güreşler araştırılıyor.İşte, grekoromen güreş detayları... Grekoromen 130 kg 2020 yaz olimpiyatları!

RIZA KAYAALP YENİLDİ Mİ?

Erkekler grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, yarı finalde Kübalı Mijain Lopez'e 2-0'lık skorla yenilerek final şansını kaybetti.

Final şansını yitiren Rıza Kayaalp yarın bronz madalya için mücadele etti.

Makuhari Messe'de grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalap, madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya geldi. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen ve peş peşe çırpmayla bir anda 7-0 öne geçen milli sporcu ilk yarıyı bu skorla önde geçti. İkinci devrede savunmada kalan milli sporcu, 2 sayı verse de karşılaşmayı 7-2 kazandı.

RIZA KAYAALP HANGİ GÜREŞİ KAZANDI?

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Olimpiyat Takımı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada;

"#Tokyo2020| Rıza Kayaalp Olimpiyat Üçüncüsü

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp grekoromen stil 130kg bronz madalya maçında İranlı rakibi Amin Mirzazadeh'i 7-2 mağlup ederek kariyerinin üçüncü Olimpiyat madalyasını kazandı??????

#TeamTürkiye" sözlerine yer verildi.

GREKOROMEN GÜREŞ NEDİR?

Grekoromen, ayaklara dokunmadan icra edilen güreş şeklidir. Rakipler biribirlerinin ayak ve bacaklarına dokunmadan güreşirler. Grekoromen güreş stilinde belden yukarısı ile oyun taktik edilir. Ayakla oyun yapılmaz ve rakibin hücumu engellenmez. Bu stil Avrupa ülkelerinde yaygındır