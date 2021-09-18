Sivasspor-Gaziantep maçının ardından - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor-Gaziantep maçının ardından

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor
Sivasspor-Gaziantep maçının ardından

Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, puan kaybı yaşadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, puan kaybı yaşadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Çalımbay, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi sahalarında 3 puan alamadıkları için morallerinin bozuk olduğunu belirtti.

Enteresan bir karşılaşma olduğuna dikkati çeken Çalımbay, şunları kaydetti:

"Oyuna baktığımızda, son dakikalara kadar iyi oynadık. İyi de mücadele ettik. Son dakikalarda bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Ne Yatabare'yi ne de Pedro Henrique'yi değiştirmek istemiyordum. İkisi de yoruldukları için çıkmak istediler. Bu nedenle ikisini de mecburen çıkarttık. Giren arkadaşlardan da istediğimiz şekilde verim alamadık. Karambolden şanssız bir gol yedik. Aynı Fenerbahçe maçında yediğimiz gol gibiydi. Biraz daha dikkatli olabilseydik, özellikle çıkarken topları kaybetmeseydik farklı olabilirdi. Çok top kaybettik. Çıkarken kaptırdığımız bir topla gelen ortada, beklemediğimiz bir anda, son dakikalarda gol yedik. Böyle maçlardan ders çıkartmak gerekiyor. Lig çok uzun bir maraton ve daha bir sürü maçımız var. Önemli olan bazı arkadaşların eski formuna, eski kapasitesine ulaşması gerekiyor. Ulaşmazlarsa tabi ki sorunlar yaşarız. Zaten bugün Yatabare'den başka bir forvetimiz yoktu. Birisi cezalı, birisi sakat, onun için değişiklik şansımız olmadı. Böyle bir şanssızlık yaşadık. Bu futbolun doğasında var. Oynadığımız mücadeleye göre rahatlıkla bitirebileceğimiz bir maçtı."

Sivasspor-Gaziantep maçının ardından

AA / Halife Yalçınkaya - Spor Haberleri
Beşiktaş'ta sağlam futbolcu kalmadı! Antalyaspor maçında Rosier de forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta sağlam futbolcu kalmadı! Antalyaspor maçında Rosier de forma giyemeyecek

 İzmir derbisinde kazanan Altay! Göztepe'yi son dakikada Paixao'nun golü yıktı

İzmir derbisinde kazanan Altay! Göztepe'yi son dakikada Paixao'nun golü yıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Süleyman Soylu Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Beren Saat Yıldız Tilbe Demet Özdemir
Spor Cristiano Okan Buruk Stefan Kuntz Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Vahap Seçer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sivasspor-Gaziantep maçının ardından - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 16:38:56. #1.17#