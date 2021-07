Ripio Credit Network (RCN) coin nedir? Güncel Ripio Credit Network (RCN) coin yorum ve grafik

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi olan Ripio Credit Network (RCN), merkezi olmayan borç verme ve borçlanma çözümlerinden oluşan yeni bir ekosistem yaratmak amacıyla doğdu. Credit Marketplace, dünya çapındaki borç verenlerin cazip borç verme fırsatlarına erişmesine olanak tanırken, dünyanın dört bir yanındaki borç alanlar kripto-teminat göndererek kendi şartlarına göre fon talep etmenin keyfini çıkarabilir. Ripio Credit Network (RCN) coin nedir?

Ripio Credit Network bugünkü fiyatı ₺0,279585 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺10.644.656 TRY. Ripio Credit Network son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #677, piyasa değeri ₺142.142.464 TRY. Dolaşımdaki arz 508.404.746 RCN coin ve azami seviye arzı. Şuan için arz mevcut değil.

RCN NEDİR?

RCN, sorunsuz, şeffaf ve sınırsız kredi piyasaları oluşturmak için blok zincirindeki borç verenleri, borç alanlarını ve yaratıcıları birbirine bağlayan açık kaynaklı bir küresel kredi ağıdır.

RCN Credit Marketplace, kullanıcıların RCN protokolüne erişmesine ve özellikleriyle bağlantı kurmasına olanak tanıyan tescilli bir Merkezi Olmayan Uygulamadır (dApp). RCN Kredi Pazarı, dijital borç verme ve ödünç alma araçlarını blok zincirinin tüm şeffaflığı ve güvenliği ile birleştirerek, alacaklıların Merkezi Olmayan Finans (DeFi) ve Merkezi Finans (CeFi) kredileri vermesini, Eşler Arası (P2P) kredileri ödünç almasını ve yönetmesini sağlar. her şey tek bir yerde.

RCN, sırayla Ethereum ağında çalışan kendi açık kaynaklı blok zinciri ödünç verme ve ödünç alma protokolü tarafından desteklenmektedir. Modüler bir dizi akıllı sözleşmeden oluşan protokolün güncel versiyonu olan RCN Protocol v4.0 "Diaspore", kullanıcılarına kredi tanımlama, teminatlandırma, alma, geri ödeme, fonlama, transfer ve tahsilat yapma olanağı tanır. çeşitli Oracles, Kredi Türleri ve Destekler.

RCN'NİN KURUCULARI KİMDİR?

RCN, Ripio Group'un CEO'su Sebastian Serrano tarafından kuruldu. Arjantinli bir teknoloji girişimcisi. 2013 yılında, tüketiciler için fiattan kriptoya aracılık ve eksiksiz bir fintech çözümleri paketi sunan dijital platform Ripio'yu başlattı.

RCN, 2017 yılında, sınırlar arasında kredi arzı ve talebi arasındaki uçurumu kapatmak ve birden fazla paydaş için merkezi olmayan borç verme ve borçlanma çözümlerinden oluşan yeni bir ekosistem yaratmak amacıyla doğdu. Credit Marketplace, dünya çapındaki borç verenlerin cazip borç verme fırsatlarına erişmesine olanak tanırken, dünyanın dört bir yanındaki borç alanlar kripto-teminat göndererek kendi şartlarına göre fon talep etmenin keyfini çıkarabilir. RCN ayrıca perakende kredi alanların ötesinde çeşitli kuruluşlara küresel kredi arzına esnek erişim sağlar.

RCN'Yİ BENZERSİZ YAPAN NEDİR?

RCN'nin benzersiz önerisi şu üç faktörde yatmaktadır: - Finansal Verimlilik: Eşler Arası Krediler, ödünç alma ve ödünç verme APR'leri arasında bir farka sahip değildir. Artık borç alanlar daha az öderken borç verenler daha fazla kazanabilir. - Özelleştirilebilirlik: Eşler Arası Krediler, borçluların kendi APR'lerini seçmelerine olanak tanır. Borç almak için nasıl ödeyeceklerine karar veren kişi olmak. - İstikrar: Daha da önemlisi Eşler Arası Kredilerin APR'leri vadeleri boyunca değişmez. Artık ilk günden son güne kadar ne kadar ödeyeceklerini bilebilirler.