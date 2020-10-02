Restoranın tezgahındaki canlı ıstakozu satın alıp, denize bıraktırdı
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Restoranın tezgahındaki canlı ıstakozu satın alıp, denize bıraktırdı

02.10.2020 19:07 | Son Güncelleme: 02.10.2020 19:11
Restoranın tezgahındaki canlı ıstakozu satın alıp, denize bıraktırdı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, balık restoranının sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta tezgahtaki canlı ıstakozu 650 TL'ye satın alan hayvansever Asuman Barut, denize bırakılmasını istedi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, balık restoranının sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta tezgahtaki canlı ıstakozu 650 TL'ye satın alan hayvansever Asuman Barut, denize bırakılmasını istedi. İşletmenin şefi Mazlum Dağlaroğlu, Barut'un isteğini yerine getirerek ıstakozu suya bıraktı.

Neyzen Tevfik Caddesi'nde faaliyet gösteren bir balık restoranın işletme şefi Mazlum Dağlaroğlu (32), Facebook sayfasından yeni satın alıp, camekanlı tezgahına koyduğu canlı ıstakozun ve diğer deniz mahsüllerinin fotoğrafını paylaştı. Dağlaroğlu'nun sosyal medyadaki bu paylaşımını gören Hayvan sever Asuman Barut, dün restorana telefon açıp ve WhatsApp hesabından yazışarak, tezgahtaki ıstakozun fiyatını sordu. 650 TL cevabını alan emekli memur Barut, "Istakozu satın alıp, azat etmek istiyorum. Benim için denize bırakır mısınız?" dedi. Dağlaroğlu, Barut'un bu teklifini kabul etti, Barut'un ödemeyi yapmasını ardından Dağlaroğlu, ıstakozu İçmeler mevkiine götürüp, insanların yoğun olmadığı bir noktadan denize bıraktı. Dağlaroğlu, ıstakozu denize bırakırken çektiği görüntüleri Barut'a gönderdi. Aynı kişinin geçen yılda 250 TL verip, yine bir ıstakozu denize bıraktırıp, özgürlüğüne kavuşturduğunu belirten Dağlaroğlu, "Rus turistler başka ıstakoz olmak üzere deniz mahsullerine büyük ilgi gösteriyor. Bir müşterimizin ıstakozu satın alıp, tekrar doğal ortamı denize bırakılmasını istediğini öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi" dedi.


Restoranın tezgahındaki canlı ıstakozu satın alıp, denize bıraktırdı
Restoranın tezgahındaki canlı ıstakozu satın alıp, denize bıraktırdı
Restoranın tezgahındaki canlı ıstakozu satın alıp, denize bıraktırdı
Restoranın tezgahındaki canlı ıstakozu satın alıp, denize bıraktırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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