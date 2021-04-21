Resmi Gazete'de atamalar yayımlandı mı? Resmi Gazete bugünün kararları neler? 21 Nisan Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı!
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Resmi Gazete'de atamalar yayımlandı mı? Resmi Gazete bugünün kararları neler? 21 Nisan Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı!

Resmi Gazete'de atamalar yayımlandı mı? Resmi Gazete bugünün kararları neler? 21 Nisan Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

21 Nisan tarihli 2021 Resmi Gazete de neler var? 21 Nisan Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 21 Nisan günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 21 Nisan Çarşamba 2021 Resmi Gazete...

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI: 21 NİSAN 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kurulması ile Kamu Personel İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 73)

YÖNETMELİKLER

–– Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– KTO-Karatay Üniversitesi Akıllı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3. ve 10. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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