Resmi Gazete bugünün kararları neler? 30 Mart Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31438 sayılı Resmi Gazete!
30 Mart tarihli 2021 Resmi Gazete de neler var? 30 Mart Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 30 Mart günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 30 Mart Salı 2021 Resmi Gazete...
BUGÜNÜN RESMİ GAZETE KARARLARI: 30 MART 2021 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/178, 179, 180)
YÖNETMELİKLER
–– Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Karabük Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Sinop Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLKE KARARI
–– Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 11/03/2021 Tarihli ve 1700 Sayılı İlke Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
–– Yüksek Seçim Kurulunun 24/03/2021 Tarihli ve 129 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri