Resmi Gazete bugünün kararları neler? 30 Mart Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31438 sayılı Resmi Gazete!

30 Mart tarihli 2021 Resmi Gazete de neler var? 30 Mart Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.