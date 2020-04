Resident Evil 2 Seslendirmeni Paul Haddad Hayatını Kaybetti Orijinal Resident Evil 2 oyunundaki Leon Scott Kennedy'yi seslendiren Paul Haddad, hayatını kaybetti.

Resident Evil 2 seslendirmeni Paul Haddad, 56 yaşında hayatını kaybetti

Haddad'ın elli altı yaşında hayatını kaybetmesiyle ilgili ilk raporlar Reddit ve sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Daha sonradan Cleaner karakterini canlandırdığı Daymare: 1998 oyununun geliştiricisi Invader Studios, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda şu cümlelere yer verildi:

"Sevgili arkadaşımız ve RE topluluğu arasında bir simge olan Paul Haddad, yakın bir zaman önce vefat etti. Tanışma ve böylesi muazzam bir adamla ve harika bir profesyonel ile çalışma şansı yakaladığımız için gerçekten onur duyuyoruz.

Huzur içinde yat Paul... Sonsuza kadar kalplerimizde yaşayacaksın."

Paul Haddad üç yıldır gırtlak kanseriyle savaşıyordu. Yakın bir zaman önce de OCD (Obsesif Kompulsif Bozukluk) ile mücadelesi hakkında uzun bir bilgilendirme yazısı paylaşmıştı. Bu yazısında, bozukluğunu yavaşlatmak için girdiği ameliyat sonrasındaki sağlık krizinden de detaylıca bahsetmişti.

Paul Haddad, orijinal Resident Evil 2 oyunundaki Leon Scott Kennedy ve Daymare: 1998 oyunundaki Cleaner karakterinin dışında, Uncle Arthur (Babar), The Wolfman (Monster Force), Willy (Free Willy dizisi) ve Quicksilver (X-Men animasyon serisi) seslendirmeleriyle de tanınmakta.