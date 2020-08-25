Renault ve Dacia'dan 'Satış Sonrası' kampanyası Otomobillerini kışa hazırlamak isteyen Renault ve Dacia sahiplerine özel kampanyalar sunulduğunu açıkladı.

Otomobillerini kışa hazırlamak isteyen Renault ve Dacia sahiplerine özel kampanyalar sunulduğunu açıkladı. Kampanya kapsamında, araçların tüm bakım ve mekanik onarımlarında yüzde 20 indirim imkanı sağlanacak.

Renault Grubu, tüm Renault ve Dacia modelleri için 24 Ağustos- 3 Ekim 2020 tarihleri arasında yetkili servislerde geçerli olan kampanya yaptıklarını duyurdu. Açıklamaya göre, "Şehre Dönüş" Satış Sonrası kampanyasında tüm bakım ve mekanik onarımlarında yüzde 20 indirim imkanı yer alıyor. Kampanya kapsamında ayrıca 4 Adet Michelin lastik alana 280 TL yakıt kartı ve Maximum Kart'a özel +4 taksit ayrıcalığı da sunulduğu bilgisi yer aldı.

ÜCRETSİZ DEZENFEKSİYON HİZMET

Yetkili servislerin kampanyadan yararlanan müşterilerine ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti verdiği bilgisinin yer aldığı açıklamada, "Renault ve Dacia yetkili servislerinde müşteri ve çalışanların güvenliği için Covid-19 kapsamında birçok önlem alınıyor ve bağımsız denetim firması Bureau Veritas tarafından denetleniyor" denildi.

Kaynak: DHA