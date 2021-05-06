Renault Talk etkinliğinde markanın vizyonu paylaşıldı

Renault Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo ve Renault marka ekibi, Renault Talk etkinliğinde, Renaulution stratejik planı çerçevesinde markanın vizyonunu paylaştı.

Renault Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo ve Renault marka ekibi, Renault Talk etkinliğinde, Renaulution stratejik planı çerçevesinde markanın vizyonunu paylaştı.

Renault Türkiye açıklamasına göre, tamamen dijital ve tamamen Renault'ya özgü bir etkinlik olan Renault Talk gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Renault Grubu CEO'su Luca de Meo ve Renault marka ekibi markanın vizyonunu aktardı.

Buna göre, marka, Avrupa otomotiv sektörünü modern bir dalgayla tanıştırarak yeni bir döneme adım atıyor. Elektrikli, teknoloji merkezli ve sürdürülebilir bir mobilite olarak nitelendirilen "Nouvelle Vague- Fransız Yeni Dalga", Renault'yu teknoloji, hizmet ve temiz enerjiyi merkezine alan, bu kapsamda daha sürdürülebilir, daha akıllı, günlük kullanıma dönük araçlar ve mobilite çözümleri tasarlayan bir markaya dönüştürecek. Bu dönüşüm, 20'nci yüzyıl boyunca kendini yenileyerek her dönemde inovatif ve modern araçlar tasarlayan marka DNA'sıyla da örtüşüyor.

Renault Talk 1 etkinliğinde Luca de Meo, grubun Renaulution planının merkezinde yer alan yaklaşımı da özetledi. Buna göre de enerji dönüşümünde sektörde lider olan Renault, 2030 itibarıyla en yeşil marka olacak ve bu tarih itibarıyla satılan her 10 otomobilinden 9'u elektrikli olacak.

Yeni dönem, yeni logo

Renault Marka Tasarım Direktörü Gilles Vidal da etkinlikte yeni logonun kullanımına ilişkin ipuçlarını verdi.

2022'de satışa sunulması planlanan yeni Megane E-TECH Electric modelin arkasında yer olacak logonun görüntüsünü paylaşan Vidal, geliştirilmiş kabin içi deneyime ilişkin 2 görsel sundu.

2024 itibarıyla tüm ürün gamının yeni logo ile sunulması hedefleniyor.

Renault Markası Satış ve Operasyonlar Başkan Yardımcısı Fabrice Cambolive ise Renault markasının ticari önceliklerini hatırlattı.

Geri dönüştürülen malzemelerin yaklaşık yüzde 80'i yeni akülerde kullanılacak

Verilen bilgiye göre, Renault, her zamankinden daha yoğun bir şekilde, tüketici taleplerine uygun, sorumlu, karbonsuz, güvenli ve ölçeklenebilir mobilite çözümleri üretmeye dönük pazar taleplerini karşılamak için çalışıyor.

Teknoloji ve hizmette başa oynayan Renault, öncelikli olarak "Software Requiblique" üzerinden şehir içi mobilitenin geleceğini şekillendiriyor. Sektöründe lider 5 şirketten 2 binin üzerinde mühendis, şehirlere ve topluluklara anahtar teslim mobilite çözümleri sunmak için siber güvenlik, yapay zeka, veri işleme, yazılım ve mikro elektronik alanlarındaki uzmanlıklarını paylaşacak.

Avrupa'nın ilk döngüsel ekonomi merkezi Renault Re-Factory, yıllık 120 bin araç geri dönüşüm ya da ileri dönüşüm (Elektrikli Araçlar dahil) kapasitesiyle daha sürdürülebilir ve sorumlu bir modele ilk adımı atıyor. Stratejik olarak geri dönüştürülen malzemelerin yaklaşık yüzde 80'i yeni akülerde kullanılacak. 2030 itibarıyla Renault, yeni araçlardaki geri dönüştürülmüş malzeme yüzdesi açısından dünyanın en başarılı otomotiv üreticisi olmayı hedefliyor.

Renault, "voitures a vivre (yaşanacak otomobiller)" yaklaşımını da üst segmentlere taşıyor. 2025 itibarıyla C ve D segmentlerinde tümü elektrikli 7 modelin tanıtımı gerçekleştirilecek. Arkana, ticari atılımın başlangıcı olacak. Bağlantılı ve tam elektrikli otomobillerin geleceğini temsil eden yeni nesil Megane E-TECH Electric de yakın gelecekte satışa sunulacak.

E-TECH Hybrid teknolojisinde gerçekleştirilen iyileştirmeler sürerek yakında satışa sunulacak C ve D segmenti araçlar için en üst seviye verimlilik ve sürüş keyfi deneyimleri geliştirilecek.

Renault markasının E-TECH hibrit atılımı

10 yılı aşkın deneyimi ve şu ana kadar ulaştığı yaklaşık 400 bin adet satış rakamıyla Renault, Avrupa elektrikli araç pazarında lider konumda bulunuyor. Tamamen elektrikli araçlar konusundaki uzmanlığını geliştiren Renault, ana modellerinin de hibrit ve plug-in hibrit versiyonlarıyla elektrikli araç ürün gamını genişletti.

E-TECH hibrit teknolojisi, sahip olduğu 150 patent ve Formula 1 aracılığıyla marka deneyimine sunduğu katkıyla, modüler olduğu kadar benzersiz bir teknoloji. Hibrit ve plug-in hibrit versiyonları ile en üst seviye enerji verimliliğiyle sürüş keyfini sunarken, aynı zamanda karbon emisyonu ve yakıt kullanımını da azaltıyor.

2020 yılında bu "devrim niteliğindeki" teknoloji, markanın ana modellerinden üçüyle sunuldu ve böylece elektrikli araç deneyimi herkesin kullanımına açılmış oldu. 2021 yılında, son olaraktanıtımı yapılan Arkana ve Captur E-TECH Hibrit ve Megane Sedan E-TECH Plug-in Hibrit modellerle Renault markası 6 E-TECH hibrit ve plug-in hibrit aracın yer aldığı bir elektrikli araç ürün gamına sahip oldu.

Üst segmentler, özellikle C-SUV segmentinde, elektrikli motor ile kombine edilmiş yeni 1.2 litre 3 silindirli motor ve elektrikli motor ile birlikte sunulacak. 2022 itibarıyla hibrit ile 200 bg, 2024 itibarıyla da Plug-in Hibrit ile 4 çekişli 280 bg modeller satışa sunulacak.

Brezilya, Rusya, Türkiye ve Hindistan'da yatırım yapıyor

Ayrıca, Fransız kökenleriyle gurur duymakla birlikte Renault, uluslararası bir marka olarak tüm pazarlarda iş modellerini de yeniden gözden geçirdi. Bu sayede araçların karlılığını artırırken, yeni nesil ürünlerle yeni pazarların fethedilmesi hedefleniyor.

Uluslararası alanda, Renault markası bir yandan risk seviyelerini de inceleyerek, geçmişte güçlü olduğu yüksek potansiyelli pazarlara, yani Brezilya, Rusya, Türkiye ve Hindistan'da yatırım yapıyor.

Avrupa'da ise Renault, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya ve Birleşik Krallık gibi kilit pazarlarına odaklanmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak