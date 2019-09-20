Rektör Yardım'dan yeni akademik yıl mesajı

20.09.2019 17:14

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 2019-2020 akademik yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yardım, mesajında, 2019-2020 eğitim öğretim yılının öğrencilere, ailelerine, öğretim kadrosuna, bilim camiasına, üniversiteye, tüm eğitim, öğretim mensuplarına, il ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Rektör Yardım, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aramıza yeni katılan sevgili öğrencilerimiz, BEÜ'ye hoş geldiniz. Geleceğinize hazırlanırken bizimle yola çıkacağınız, zaman zaman zorlanacağınız, bazen eğleneceğiniz ama sürekli olarak öğreneceğiniz üniversite yıllarını bizimle paylaşmayı seçtiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Şunu bilmenizi isterim ki sizler artık bizim yani BEÜ ailesinin birer ferdisiniz. Sizlerin geleceği, bizim için kendi çocuklarımızın ve ailemizin geleceği kadar önemli ve değerlidir. Bu bilinçten hareketle sizlerin eğitimi ve gelişimi için elimizden geleni yapacağımıza inanmanızı istiyor, BEÜ'deki yıllarınızın sağlık, mutluluk ve başarıyla geçmesini diliyorum."

Kaynak: AA