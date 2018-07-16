Rektör Karacoşkun 15 Temmuz Kutlamalarına Katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı.

Rektör Karacoşkun, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıldönümü münasebetiyle Kilis'te başta Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Hasan Kara ve halkın katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklere katıldı.

Sabah şehitlik ziyareti ile başlayan etkinlikler Kayabaş Camisi'nde şehitlerimizin aziz ruhları için okunan Mevlid-i Şerif ile devam etti. Ardından Kilis il protokolü ve vatandaşların katılımıyla Cumhuriyet Caddesi'nde "Milli Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan anma etkinliklerine katılan Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, "15 Temmuz bu toprağı vatan belleyen herkesin bir millet olarak tebarüz edişinin simgesidir. Çocuklarımıza ve geleceğimize güvenimiz her 15 Temmuz'da dirilişe evrilmenin müjdesini bize verecektir. Bu hain olayda şehit olan tüm vatan evlatlarına rahmet diliyor, gazileri de minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu. - KİLİS