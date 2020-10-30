Rektör Çakar Kızılay Haftasını kutladı
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Rektör Çakar Kızılay Haftasını kutladı

30.10.2020 11:54 | Son Güncelleme: 30.10.2020 11:59
Rektör Çakar Kızılay Haftasını kutladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Kızılay Ha1ftası nedeniyle yayınladığı mesajında "Türk Kızılayı, milletimizden aldığı güç ve destekle ülkemizde ve dünyada yardımlaşmayı, dayanışmayı, dostluk ve işbirliğini destekleyen tutumuyla milletimizin gurur...

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Kızılay Ha1ftası nedeniyle yayınladığı mesajında "Türk Kızılayı, milletimizden aldığı güç ve destekle ülkemizde ve dünyada yardımlaşmayı, dayanışmayı, dostluk ve işbirliğini destekleyen tutumuyla milletimizin gurur kaynağı olmaktadır" dedi.

Kızılay Haftası nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Rektör Çakar "11 Haziran 1868 tarihinde "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla kurulan Kızılay, toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı gibi çok önemli insani ihtiyaçları karşılamaktadır. Yüksek insani değerlerle çalışmalarını sürdüren Türk Kızılayı, milletimizden aldığı güç ve destekle ülkemizde ve dünyada yardımlaşmayı, dayanışmayı, dostluk ve işbirliğini destekleyen tutumuyla milletimizin gurur kaynağı olmaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin özüne yakışır bir şekilde çalışmalarını yürütecek olan Türk Kızılayı, dünyanın her yerindeki muhtaç kişilere ulaşabilecek evrensel bir kuruluştur. Düzce Üniversitesi olarak; ülkemizde ve dünyanın herhangi bir yerinde yardıma muhtaç kalanlara ulaşmayı kendilerine görev edinen, bu güzide kuruluşun çalışanlarını tebrik eder, sağlıklı, başarılı ve huzurlu bir yıl geçirmelerini dileriz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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