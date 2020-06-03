Rektör Budak, "Kovid-19 salgını bisikletin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu" "Dünya Yeşil Üniversiteler- GreenMetric" sıralamasında son yılda 84 basamak birden yükselen Ege Üniversitesinde dizayn edilen modern bisiklet yoluyla pedallar 5 bin 500 metre aralıksız dönüyor.

Ege Üniversitesinde,Rektör Prof. Dr. NecdetBudak vizyonerliğindesürdürülen "Yaya Öncelikli Sürdürülebilir Yeşil Kampüs" projesi kapsamında5 bin 500 metre bisiklet yolu yapılarak kullanılmaya başlandı. Doğal ortamı korumak ve karbon salınımını azaltmak için hem öğrencileri hem de akademik ve idari çalışanlarıbisiklet kullanmaya teşvik etmek amacıyla "Paylaşımlı Bisiklet Sistemi" hayata geçirildi.Yeniden yapılandırılan Bisiklet Topluluğu yarış takımı ulusal ve uluslararası üniversiteler arası bisiklet yarışlarında önemli başarılar elde etti. Yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte yaşanan ulaşım kısıtlamaları nedeniyle bisikletlerin yeniden gündeme gelmesi, Dünya Sağlık Örgütü, bisiklet kullanımının özendirilmesi yönünde kararlar alması Ege Üniversitesinde son iki yıl içerisinde hayata geçirilen yaya öncelikli yeşil kampüs çalışmalarının ve bisikletin bir kültür ve yaşam biçimi haline gelmesi için yapılan çalışmaların ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu.

Basit, temiz, sürdürülebilir ve sağlıklı bir ulaşım aracı olan bisiklet kullanımına dikkat çekmek amacıyla her yıl dünyada "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" olarak kutlanıyor. Göreve geldiği günden beri vizyoner ve çevreci yönetim anlayışıyla Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, kampüs içinde bisiklet kullanımını birçok uygulamasıyla aktif hale getirdi.

"Kampüsün dört bir yanı bisiklet yolları ile örüldü"

Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Bisiklet; çevreyi koruyan, sade,ekonomik, güvenilir, hijyenik bir ulaşım aracıdır. Sürdürülebilir bir ulaşım aracı olan bisikletin aynı zamanda saymakla bitmeyecek faydaları bulunmaktadır. Ekonomik ve zaman tasarrufundan spora,karbon salınımının azaltılmasınakatkısından ulaşıma, sosyalleşmeden sağlığa daha pek çok alanda önemli işlevi bulunmaktadır. Bu felsefe,kültür ve bilinçle hareket ederek göreve geldiğimiz günden bu yana uygulamaya geçirdiğimiz'Yaya Öncelikli Sürdürülebilir Yeşil Kampüs' projemiz kapsamında önemli çalışmalar yaptık. Tüm gayretlerimiz neticesinde 'Dünyanın En Yeşil Üniversiteler- Greenmetric' sıralamasında iki yıl içerisinde 84 basamak yükselerek önemli ve anlamlı bir başarı elde ettik.Kampüsümüzün dört bir yanını ördüğümüz 5 bin 500 metre bisiklet yolu ile modern bir yapıya kavuşturduk. Doğal ortamı korumak ve karbon salınımını azaltmakiçin hem öğrenciler hem de akademik ve idari çalışanlarıbisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla 4. Nesil Akıllı Bisiklet Projesi olan'Paylaşımlı Bisiklet Sistemi'ni hayata geçirdik.Kampüs içinde 12 tane istasyon ile hizmet veriyoruz. Ayrıca paylaşımlı bisiklet sisteminin 18 bin üyesi bulunuyor. Bu üyeler 100 bin kez sürüş gerçekleştirdi. Yine kampüs içinde Paylaşımlı Bisiklet Sistemi ile 400 bin kilometre yol yapıldı. Şuan 150bisikletimizi aktif olarak kullanıyoruz" dedi.

"Bisikleti bir kültür haline getirmek istiyoruz"

Bisiklet kullanımını özendirmek için öğrenci topluluklarına da destek verdiğini ifade eden Prof. Dr. Budak, "Her zaman destek verdiğim, dönem dönemde aktivitelerine katıldığım Üniversitemiz Bisiklet Topluluğu yarış takımı ulusal ve uluslararası üniversiteler arası bisiklet yarışlarında önemli başarılar elde etti. Üniversite bünyemizde Bisiklet Topluluğu'na üye öğrenciler, ihtiyaçları doğrultusunda bisiklet tasarladı. Üzerinde Ege Üniversitesi ve topluluğun logosunun da bulunduğu 20 bisiklet ve kask temin edilerek, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı önünde öğrencilerle teslim ettik. Ayrıca bisiklet topluluğumuz2017-2018 Akademik Yılı; Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Erkek Takım ikinciliği, Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Bireysel Erkek ikinciliği, Çanakkale Şehitlerini Anma Bisiklet Turu, Üniversitelerarası Dağ Bisikleti Müsabakası; 2018-2019 Akademik Yılında; Çanakkale Şehitlerini Anma Bisiklet Turu, Üniversitelerarası Dağ Bisikleti Müsabakasında başarılar elde ederken 2019-2020 Akademik Yılında iseDağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Kadın Takım birinciliği ve Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Kadın Takım ikinciliğini kazandı" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin hayatın her alanına yönelikhem vatandaşlara hem de yöneticilere önemli mesajlar verdiğini ifade eden Rektör Budak, "Kovid-19 salgını ile birlikte Dünya Sağlık Örgütünün bisiklet kullanımının özendirilmesi yönünde kararlar aldığını biliyoruz.Toplu taşıma araçlarını kullanmanın risk oluşturması nedeniyle pek çok kişi bisiklet kullanmaya başladı. Bisiklet, hastalıkla mücadele önerilen spor yapma,temiz havada bulunma vesosyal mesafeyi koruma önerilerine cevap veren bir ulaşım aracı olarak karşımızda duruyor. Tüm bisiklet kullanmayı severlerin 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü kutluyor, Ege Üniversitesi ailesini dünyanın en modern ulaşım aracı olan bisiklete binmeye davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler