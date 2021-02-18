Regaib Kandili iftar vakti 18 Şubat! İl il akşam ezanı kaçta okunuyor?

Regaip Kandili orucunu tutan Müslümanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 18 Şubat'ta idrak edilen kandilde oruç tutanlar sahura kalkarak oruca niyet ettiler. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan iftar saatine kadar orucu bozan şeylerden uzak duracaklar. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar saatleri...Regaib Kandili iftar vakti...

İftar saatleri, Regaip Kandili'nin gelmesi ile beraber araştırılan konular arasında yerini aldı. Oruç tutmak isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsak vakitlerine kadar sahurlarını yaptılar ve iftar saatine kadar orucu bozan davranışlardan uzak duracaklar. 18 Şubat'ta İstanbul'da akşam ezanı 18:48'de, Ankara'da 18:34'de, İzmir'de 18:59'da okunacak.

AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

Regaib Kandili iftar vakti 18 Şubat 2021 detayları...



İstanbul iftar saati: 18:48

Ankara iftar saati: 18:34

İzmir iftar saati:18:59

Bursa iftar saati:18:49

Gaziantep iftar saati:18:20

Eskişehir iftar saati: 18:44

Çanakkale iftar saati: 19:00

Kayseri iftar saati:18:25

Adana iftar saati: 18:28

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ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.

Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

KANDİL OLURUCU İÇİN NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç doğru kabul edilmez. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek gerekmektedir. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir.

Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400). Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.