Real Madrid-PSG maçını açanlar kulaklarına inanamadı! Ertem Şener geri döndü, ortalık yıkıldı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu dev bir maça sahne oluyor. Paris Saint-Germain karşısında ilk mücadeleyi 1-0 kaybeden Real Madrid, Bernabeu'da kendi evinde turu getirecek skoru almak istiyor. EXXEN platformundan canlı yayınlanan karşılaşmayı ise uzun yıllardır mikrofondan uzak olan Ertem Şener yapıyor.

Ertem Şener

ERTEM ŞENER'E ÖVGÜ YAĞDI

"Her yerinden öpüyorum Rüştü" ve "Messi bu adam neyin nesi" gibi hafızalara kazınan cümlelerin sahibi Ertem Şener, yıllar sonra Real Madrid-Paris Saint-Germain maçıyla spikerlik koltuğuna yeniden oturdu. Sosyal medyada futbolseverlerin bu gelişmeden oldukça mutlu olduğu paylaşımlarından gözlenirken, "Ertem Şener'in maç anlatımını özlemiştik" şeklindeki ifadeler dikkat çekti.