Real Madrid-PSG maçını açanlar kulaklarına inanamadı! Ertem Şener geri döndü, ortalık yıkıldı - Haberler

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Real Madrid-PSG maçını açanlar kulaklarına inanamadı! Ertem Şener geri döndü, ortalık yıkıldı

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Real Madrid, sahasında Paris Saint-Germain'le karşılaşıyor. Dev maçı yıllar sonra mikrofonlara dönen Ertem Şener'in anlatması ise sosyal medyada büyük ilgi çekti. Birçok futbolsever, "Ertem Şener'in maç anlatımını özlemiştik" yorumunda bulundu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu dev bir maça sahne oluyor. Paris Saint-Germain karşısında ilk mücadeleyi 1-0 kaybeden Real Madrid, Bernabeu'da kendi evinde turu getirecek skoru almak istiyor. EXXEN platformundan canlı yayınlanan karşılaşmayı ise uzun yıllardır mikrofondan uzak olan Ertem Şener yapıyor.

Real Madrid-PSG maçını açanlar kulaklarına inanamadı! Efsane spiker geri döndü, ortalık yıkıldıErtem Şener

ERTEM ŞENER'E ÖVGÜ YAĞDI

"Her yerinden öpüyorum Rüştü" ve "Messi bu adam neyin nesi" gibi hafızalara kazınan cümlelerin sahibi Ertem Şener, yıllar sonra Real Madrid-Paris Saint-Germain maçıyla spikerlik koltuğuna yeniden oturdu. Sosyal medyada futbolseverlerin bu gelişmeden oldukça mutlu olduğu paylaşımlarından gözlenirken, "Ertem Şener'in maç anlatımını özlemiştik" şeklindeki ifadeler dikkat çekti.

Real Madrid-PSG maçını açanlar kulaklarına inanamadı! Ertem Şener geri döndü, ortalık yıkıldı

Real Madrid-PSG maçını açanlar kulaklarına inanamadı! Ertem Şener geri döndü, ortalık yıkıldı

Real Madrid-PSG maçını açanlar kulaklarına inanamadı! Ertem Şener geri döndü, ortalık yıkıldı

Real Madrid-PSG maçını açanlar kulaklarına inanamadı! Ertem Şener geri döndü, ortalık yıkıldı

Real Madrid-PSG maçını açanlar kulaklarına inanamadı! Ertem Şener geri döndü, ortalık yıkıldı

Real Madrid-PSG maçını açanlar kulaklarına inanamadı! Ertem Şener geri döndü, ortalık yıkıldı

Real Madrid-PSG maçını açanlar kulaklarına inanamadı! Ertem Şener geri döndü, ortalık yıkıldı

Real Madrid-PSG maçını açanlar kulaklarına inanamadı! Ertem Şener geri döndü, ortalık yıkıldı

Ali Gülhan
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Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Ertem Şener, Spor, Haberler

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