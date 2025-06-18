Real Madrid Al Hilal maç özeti ve golleri! (VİDEO) Real Madrid Al Hilal geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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REAL MADRİD AL HİLAL MAÇ ÖZETİ

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REAL MADRİD AL HİLAL ÖZET

Real Madrid Al Hilal maç özetini maçın ardından TRT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

REAL MADRİD AL HİLAL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Real Madrid Al Hilal maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

REAL MADRİD AL HİLAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Real Madrid Al Hilal maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.