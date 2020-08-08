Ravioli nedir? Ravioli nasıl yapılır?
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Ravioli nedir? Ravioli nasıl yapılır?

İtalyan mutfağı lezzetlerinden Ravioli, enfes görünümü ve eşsiz tadı ile Türk mutfağında da yerini almaya başladı. Evinde ravioli yapmak isteyenlerin aklına gelen ravioli nedir, ravioli nasıl yapılır, sorularının yanıtını özel tarifimizde bulacaksınız.

Ravioli nedir? Ravioli nasıl yapılır?
08.08.2020 21:31 | Son Güncelleme: 08.08.2020 21:35

Makarna hamuruna sarılarak yapılan özel bir hamur işi türü olan raviolinin tarihi, 14. yüzyıla kadar gitmektedir. Sosla veya et suyu ile servis edilen ravioli dikdörtgen kesile hamurlarla hazırlanır. Peki, ravioli nasıl hazırlanır? İşte detaylar…

RAVOLİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için gerekli malzemeler: 150 gram irmik 125 gram un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay bardağı su

İç harcı için: 2 dilim balkabağı, 1 dal taze fesleğen, 2 yemek kaşığı lor peyniri, tuz

Sosu için: 200 mililitre krema, 2 yemek kaşığı labne peyniri, 1 çay bardağı balkabağı püresi, 2 çay kaşığı zerdeçal

Üzeri için: Rendelenmiş parmesan peyniri ve taze fesleğen

RAVOLİ YAPILIŞI

Öncelikle raviolinin iç harcını yapmaya başlayın. Balkabaklarını, fırında iyice yumuşayana kadar közleyip bir kaba alın.

Hamuru için lor peyniri ve tuzu ilave edip püre halline gelene kadar malzemeleri karıştırın. Orta sertlikte hamur elde edin. Hamuru tezgaha alın ve mantı hamuru kalınlığında açın.

Hamurdan 3 sanitmetre boyutlarında kare parçalar eksin. Hamur parçalarının üzerine fırça ile yumurta sürün. Hamurların ortasına lor peyniri püresini yerleştirin. Diğer hamur parçasını üzerine kapatıp mantı parçası elde edin.

Tencere suyu alın içine bir tatlı kaşığı tuz ekleyin. Kaynar suda ravilolileri yumuşayana kadar 5-6 dakika pişirin.

Sosu için krema, zerdeçal, balkabağı püresi ve labne peynirini bir sos tenceresine alıp kıvama gelene kadar kaynatın.

Haşlanmış ravilolileri servis tabağına alın, üzerine sosunu ilave edin. Rendelenmiş peyniri de üzerine serpip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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