Rapor: Turizmin 2019'da büyümeye katkısı 37.5 milyar dolar olur

14.01.2020 17:27 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:27

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi Ernst & Young'ın (EY) 2019 yılının ilk yarısı için yayınladığı Turizm Sektörü Değerlendirmesi raporuna göre; turizm sektörünün Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasına doğrudan katkısının 2019'da 37.5 milyar dolara ulaşması beklenirken, turizm gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 9.1 yükselmesi öngörülüyor.

EY, Türkiye'nin turizm ve konaklama piyasasına ilişkin olarak hazırladığı Turizm Sektörü Değerlendirmesi raporunun sonuçlarını açıkladı. Türkiye turizm sektörünün 2017 yılından itibaren olumlu yönde göstermekte olduğu toparlanmanın sürdüğünün belirtildiği raporda, Türkiye'ye gelen turist sayısının 2019'un ilk yarısında 19.4 milyon kişi ile son sekiz yılın en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekiliyor.

2018 yılında yüzde 4.3 olarak gerçekleşen Turizm sektörünün Türkiye'nin gayrisafi milli hasılası içindeki payının, 2019 yılında yüzde 4.5 seviyelerine yükselerek 37.5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Turizm sektörünün Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasına doğrudan katkısı 2018'de 33.8 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.Konaklama, yolcu transferi ekipmanları, restoran ve eğlence tesisleri gibi turizm varlıklarına sahip diğer sektörler tarafından gerçekleştirilen harcamaların dahil olduğu sermaye yatırımlarının ise 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 3.8 yükselerek 16.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.2017 yılına göre artış trendini sürdürmekte olan turist sayısı, 2018 yılının ilk yarısına göre yüzde 10.0 artarak 2019 yılı ilk yarısında 19.4 milyona ulaştı. Türkiye'yi ziyaret eden ülke vatandaşları sıralamasında, 2019 yılının ilk yarısında da tıpkı geçmiş yılların aynı dönemlerinde olduğu gibi Rusya birinci, Almanya ise ikinci sırada yer aldı. Raporda, Rusya ile düzelen ilişkiler sonucunda Rusya'dan gelen turist sayısının 2017 yılı ile karşılaştırıldığında yüzde 60.0 arttığı ve Türkiye'nin iyileşen politik durumu ve güvenlik koşullarının da Avrupalı turistler üzerinde olumlu yönde etkili olduğu belirtiliyor.Fitch Solutions'ın 2018 yılı için Türkiye'yi ziyaret etmesini öngördüğü turist sayısı 39.5 milyon iken, TUİK verilerine göre 45.6 milyon olarak gerçekleşti. Türkiye 2018 yılında 45.6 milyon turist ziyareti ile dünyada en çok ziyaret edilen altıncı ülke, 2017 ile karşılaştırıldığında ise turist sayısını 37.6 milyondan yüzde 22.0'lık yükselişle en çok arttıran ülke olsa da turizm gelirleri açısından ilk 10'a giremedi. Fitch Solutions'a göre Türkiye'ye gelen turist sayısının 2019 yılında 43 milyonu, 2020 yılında ise 46 milyonu aşacağı tahmin ediliyor.Fitch Solutions tarafından 2018 yılı için öngörülen turizm geliri 37.9 milyar dolar iken TUİK tarafından açıklanan veriye göre 29.5 milyar dolar olacağı belirtiliyor. Fitch Solutions'a göre turizm gelirinin 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9.1 yükselerek 41.3 milyar dolara, 2020 yılında ise 43.2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.Söz konusu turizm gelirlerinin elde edilebilmesi için, ortalama kişi başı harcamanın 950 dolar seviyelerine ulaşması gerektiğini belirten EY Türkiye Yönetici Ortaklarından, Turizm Sektör Lideri, Avukat Mehmet Küçükkaya şu değerlendirmede bulundu: "2019'un ilk yarısında ülkemize gelen turistlerin yaptığı harcama kişi başı ortalama 630 dolar seviyesinde gerçekleşti. 2017'de ise bu rakam 598 dolardı. 2018 yılında Türkiye'den daha düşük sayıda turist ağırlayan Almanya 38.8 milyon turist ile 43 milyar dolara yakın bir gelir elde ederken, kişi başı geliri ise 1,000 doları geçti. Aynı dönemde İtalya'da kişi başı turist harcaması 793 dolar iken, İspanya'da 891 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının yükselişinde kur avantajının ülkemizi cazip kılmasının büyük etkisi bulunurken, aynı avantaj toplam gelir hedeflerinin sağlanmasında ne yazık ki bir dezavantaj durumuna gelmektedir. Turist sayısını arttırırken, turizm gelirlerinin de aynı oranda arttırılması, önümüzdeki süreçte ülkemizin en önemli hedeflerinden biri olacaktır."2019 yılının ilk yarısında Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin yüzde 38.0'ının İstanbul'u seçtiğinin belirtildiği raporda, bu oranın 2010 yılındaki yüzde 27.0 seviyelerine göre artış trendinin sürdüğü belirtiliyor. Türkiye'nin tüm diğer illerini ziyaret eden turist sayısı aynı dönem için 11.3 milyon iken yalnızca İstanbul'u ziyaret eden turist sayısı 6.8 milyon olarak gerçekleşti.TUROB tarafından açıklanan verilere göre 2019 yılının ilk yarısında İstanbul'u en çok ziyaret eden ülke vatandaşlarının başında Almanya, İran ve Rusya varken, Amerikalı ziyaretçi sayısının 2018 yılının ilk yarısına göre yüzde 31.0 arttığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra, 2018 yılının ilk yarısına göre İran ve Suudi Arabistan'dan gelen turist sayısının ise sırasıyla yüzde 16.0 ve yüzde 20.0 düştüğü belirtiliyor.

İstanbul'un diğer şehirlere göre daha çok tercih edilmesinde özellikle sağlık turizmine olan ilgi, alışveriş opsiyonlarının zenginliği, yeni İstanbul Havalimanı'nın ilk fazının 90 milyon kişilik kapasitesi ve yenilenen altyapısı, toplu ulaşım imkanlarının iyileşmesi, kültür turizmi ve tarihi mekanların pazarlama stratejisi ve gelecek Galataport projesi gibi etkenlerin büyük payı olduğunu belirten EY Türkiye Ticari Gayrimenkul İşlemleri Kıdemli Müdürü Pınar Şimşek şöyle konuştu: "Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin diğer illerdeki payının da arttırılması gerekiyor. Bu da İstanbul dışındaki zenginliklerimize daha çok yatırım yapılması gerekliliğini doğuruyor. Sonrasında ise doğru pazarlama stratejileri ile uluslararası platformda Türkiye'nin kış turizmi, sağlık turizmi gibi alternatif turizm alanları ile birlikte; doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin ve de Türk mutfağının tanıtımının arttırılması ve bunun sonucunda farklı illerimizin hak ettikleri yere gelmelerinin sağlanmasıyla mümkün olabilecektir." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA