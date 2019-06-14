Rapor: Enflasyon gıdada yoksulu, ulaşımda zengini vuruyor
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi yoksul ve zengin enflasyonu arasındaki makasın iki yıldır kapandığına dair yeni araştırma raporunu yayımladı.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), yeni açıkladığı araştırma raporunda, gıda enflasyonunun yoksulu, ulaştırma enflasyonunun ise zengini vurduğunu ileri sürdü.
BETAM'ın araştırmasına göre; Nisan 2017-Nisan 2019 döneminde gıda fiyatlarındaki yüksek artışa rağmen zengin ve yoksul enflasyonları arasında çarpıcı bir fark oluşmadı. Dolayısıyla, farklı alanlarda olsa da, zengin de yoksul da enflasyonun etkilerini gündelik yaşantısında hissediyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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