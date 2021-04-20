Ramazan gıda paketi yardımları sürdürüyor
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Ramazan gıda paketi yardımları sürdürüyor

Ramazan gıda paketi yardımları sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında Korkuteli, Elmalı, Kemer, Kumluca, Serik, Akseki Manavgat, Gazipaşa ve Demre'deki ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında Korkuteli, Elmalı, Kemer, Kumluca, Serik, Akseki Manavgat, Gazipaşa ve Demre'deki ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa'dan Kaş'a Antalya'nın 19 ilçesinde birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda paketi yardımı yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "Biz birlikte güçlüyüz" anlayışıyla gerçekleştirilen yardımlarda gıda paketleri ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor.

Bu kapsamda Korkuteli, Elmalı, Kemer, Kumluca, Serik, Akseki, Manavgat, Gazipaşa ve

Demre'deki ihtiyacı olan ailelere gıda kolisi yardımı yapıldı. Başvuruları Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından değerlendirilen ve uygun bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara özenle hazırlanan gıda kolileri tek tek teslim edildi.

"Online başvuru"

ABİM'in telefonu ve Antalya belediyesi internet adresi üzerinde oluşturulan Ramazan Gıda Paketi Talep Formunu doldurarak başvuran vatandaşlar, gelir durumuna göre değerlendirilmeye alınıyor. - ANTALYA

Ramazan gıda paketi yardımları sürdürüyor
Ramazan gıda paketi yardımları sürdürüyor
Ramazan gıda paketi yardımları sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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