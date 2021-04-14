Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı kadayıf dolması, iftar sofraları için hazır

Erzurum'da iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı kadayıf dolması imalatçıları Ramazan hazırlıklarını tamamladı.

Erzurum'da iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı kadayıf dolması imalatçıları Ramazan hazırlıklarını tamamladı.

Ramazan aylarında diğer aylara oranla 4-5 kat tüketimi artan kadayıf dolması Erzurumlular tarafından iftar sofralarında yoğun olarak tüketiliyor. Erzurum kadayıf dolması, Türkiye'nin dört bir yanından da yoğun ilgi görüyor. Kadayıf ustası Muammer Tanhaş, ceviz içiyle sarılıp, yumurtaya bulandıktan sonra kızartılan ve şerbetli olarak servis edilen kadayıf dolmasının internetten sipariş üzerine kargo ile her yere gönderdiklerini söyledi.

Kadayıf dolmasının Ramazan'da olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Muammer Usta, "Ramazan'da çorba, kıyma, kadayıf dolması oruç tutan herkesin evinde bulunur. Zengin, fakir fark etmez. Mutlaka kadayıf dolmasını tercin ederler. Normalde Ramazan'da bizim işimiz 2-3 katına çıkıyor. Kadayıf dolmasının yeri farklıdır. Erzurum denilince, Ramazan denilince kadayıf dolması akla gelir. Kadayıf dolması eskiden Osmanlı'nın sofralarında bulunan bir tatlıydı. Biz bunu ev mutfağından çıkardık, şuanda 365 gün yapıyoruz ve Türkiye'nin her tarafına internet üzerinden yolluyoruz. Sipariş vermek isteyenler internet üzerinden bize uluşabilirler" dedi.

İyi bir kadayıf dolmasının püf noktalarını söyleyen Muammer Usta, "İyi bir kadayıf dolması için evde dökülen kadayıf olması lazım, Tortum cevizi olması lazım, yumurtası taze olmalı, severek yapmak lazım. Muammer Usta'yı diğerlerinden ayıran şey işimizi severek yapmamız. Pandemiden dolayı telefonla sipariş alıyoruz. 7'ye kadarda insanlar gelip alabilir. Ramazan bereketli ay, inşallah bereketiyle geçer" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı