Ubisoft tarafından yayımlanan dünyaca ünlü popüler Rainbow Six 2021 espor takvimi duyuruldu!

Duyuruya göre geçtiğimiz sene için düzenlenmesi planlanan Six Invitational bu yıl mayıs ayında gerçekleşecek. Six Invitational turnuvası Season 2021 Six Major Of May turnuvasının yerini alacak. Geçtiğimiz sene için "qualified" olan takımlar bu sene düzenlenecek olan turnuvaya otomatik olarak katılacaklar. Turnuvanın ödül havuzu ise 3 Milyon Dolar olarak kaldı. Turnuva kesin olarak duyurulmasına karşın henüz kesin bir tarih belirtilmedi.

Turnuvaya "qualified" olan takımlar turnuva için oyuncu değiştirme hakkına sahipler. Ancak bu oyuncu değişikliklerini ve transferleri Global Rulebook tarafından belirlenen Transfer Sezonu içinde yapmaları zorunlu kılındı. Burada belirtmemiz gereken minik bir hatırlatma var. Geçtiğimiz sene düzenlenecek olan turnuvaya "qualified" olan takımlarda oynayan oyuncular eğer başka bir takıma transfer olurlarsa ve bir önceki takımları turnuvada ödül kazanırsa işler değişiyor. Ödül kazanan takım yollarını ayırdığı oyuncuya ödül havuzundan kazandıkları ödülün belirli bir kısmını oyuncuya vermek zorunda.

Yeni sezonda ise turnuva formatında bir değişiklik söz konusu. Daha önce maçlar uzatmalar olmadan berabere bitebiliyordu. Ancak bu sezon gelen format değişikliği ile "uzatmalar" oynanacak. Böylece maçların berabere bitme olasılığı da ortadan kalkmış olacak.

European League 2021 için herhangi değişen bir durum yok. Maçlar aynı şekilde Online BO1 (Round Robin) şeklinde oynanmaya devam edecek. Buradaki değişiklik ise 7 haftanın üstünde oynanan 5 maç yerine 9 maçlık bir oyun serisi getirildi. Takımlar her hafta Pazartesi günü bir maç oynayacak. Bu tarz bir değişiklik takımlar için fazladan çalışma süresi anlamına geliyor. Taktiksel anlamda yapılacak analizler ve çalışmalar maçların kaderini artık daha da etkiler hale geliyor.

Kaynak: Playerbros