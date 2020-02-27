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Raftingde Düzce rüzgarı

Türkiye Okul Sporları Federasyonunca düzenlenen "Okul Sporları Rafting 1. Bölge Yarışları" Muğla'da yapıldı.

27.02.2020 12:11 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:11
Raftingde Düzce rüzgarı

Okul Sporları Federasyonunca düzenlenen "Okul Sporları Rafting 1. Bölge Yarışları" 'da yapıldı. Yapılan yarışlarda Cumayeri Çok Programlı Lisesi birinci oldu.


Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde düzenlenen yarışlarda Muğla, Aydın, Düzce, İstanbul ve Mersin'den 120 sporcu mücadele etti. Genç Erkekler Rafting Yarı Final Müsabakalarında, Gümüşova Anadolu Lisesi ikinci, Cumayeri Çok Programlı Lisesi dördüncü, Cumhuriyet Anadolu Lisesi beşinci, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi altıncı olurken, karma kategorisinde Düzce Cumayeri Çok Programlı Lisesi birinci oldu. Dereceye giren Düzceli sporcular Rize'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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