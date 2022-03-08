Ünlü zincir marketlerin raflarında olmayan ayçiçek yağları depolardan çıktı - Haberler

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Ünlü zincir marketlerin raflarında olmayan ayçiçek yağları depolardan çıktı

AA - Sıtkı Yıldız - Ekonomi
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Ünlü zincir marketlerin raflarında olmayan ayçiçek yağları depolardan çıktı

Vatandaşlar, zam geleceğine yönelik söylentiler sonrası ayçiçek yağı almak için marketlere akın etti. Ancak birçok marketin raflarında ürün yok. Marketlerin stok yaptığına yönelik söylentiler sonrası ekipler denetimlerini artırdı. Yalova Belediyesi zabıtaları da yaptığı denetimlerde, ünlü zincir marketlerin raflarının boş ancak depolarının dolu olduğunu tespit etti. Ekipler söz konusu işletmelerle ilgili yasal işlem başlattı.

YALOVA (AA) - Yalova Belediyesi zabıta ekipleri şehir merkezinde bulunan marketlerde ayçiçeği yağı denetimi gerçekleştirdi. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında zincir ve yerel marketlerde yapılan denetimlerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için raf ve depolar kontrol edildi. Ünlü marketlerin rafları boş çıkarken, depolarının dolu olduğu ancak vatandaşa satış yapmadıkları ortaya çıktı.

Ünlü zincir marketlerin raflarında olmayan ayçiçek yağları depolardan çıktı

"DEPOLARDA 5 LİTRELİK YAĞLARI TESPİT ETTİK"

Stokçuluğun önüne geçmek için yapılan denetimlerde kurallara uymayan marketlere tutanak tutulduğu ve yasal işlemler yapılmak üzere Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yalova merkezde birçok markette gerçekleştirilen denetimlerde ilk olarak marketlerin reyonlarındaki yağlar kontrol edildi. Özellikle 5 litre yağ bulunmayan reyonların ardından depoların kontrolleri gerçekleştirildi. Depo kontrollerinde koliler içinde bulunan yağlar ile ilgili tutanak tutuldu. Bazı marketlerin depolarında 5 litre yağları tespit ettik.

Ünlü zincir marketlerin raflarında olmayan ayçiçek yağları depolardan çıktı

"PROMOSYON ÜRÜNÜ VE İLERİ TARİHTE SATIŞA ÇIKACAĞI SÖYLENDİ"

Burada bulunan arkadaşlar bunların 'promosyon ürünü olduğunu ve ileri bir tarihte satışa çıkacağını' söyledi. Bizler, bize verilen yetkilere istinaden rafta olmayan ürünün depoda olduğunu tespit ettiğimiz için tutanağımızı tuttuk. Tutmuş olduğumuz tutanakları Yalova İl Ticaret Müdürlüğüne ileteceğiz ve gereken işlemleri bu kurumumuz gerçekleştirecek."

Ünlü zincir marketlerin raflarında olmayan ayçiçek yağları depolardan çıktı

Ünlü zincir marketlerin raflarında olmayan ayçiçek yağları depolardan çıktı

Ünlü zincir marketlerin raflarında olmayan ayçiçek yağları depolardan çıktı

AA / Sıtkı Yıldız - Ekonomi

Yalova Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Yalova, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Haberler

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