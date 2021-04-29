Rafet Koroğlu gerçekte kim?

Camdaki Kız dizisinin dikkat çeke karakterlerinden Rafet Koroğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Konu hakkında Rafet Koroğlu gerçekte kim, konusu merak edildi. Peki, Rafet Koroğlu gerçekte kim?

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da Rafet Koroğlu izleyicilerin ilgi odağı oldu. İzleyiciler Rafet Koroğlu karakterini severek izlerken Rafet Koroğlu gerçekte kim sorusunun da yanıtını merak etti. Peki, Rafet Koroğlu gerçekte kim?

RAFET KOROĞLU GERÇEKTE KİM?

Rafet Koroğlu karakterini Tamer Levent canlandırmaktadır.

TAMER LEVENT KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Ekim 1950

Kaç yaşında: 70 yaşında

Nereli: İzmir

1971 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne seviye sınavı ile girdi. Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümünden 1977 yılında mezun oldu. Devlet Tiyatrolarında önce oyuncu daha sonra yönetmen olarak çalışmalar yaptı. Devlet Tiyatroları genel müdürlüğü ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Yönettiği oyunlar; Rusya, Kanada, Güney Kore, İran ve Kuzey Kıbrıs'ta festivallere davet edildi. Hâlen Devlet Tiyatrolarında rejisör kadrosundadır ve Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı TOBAV ile Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği TOMEB kurucusu ve ilk Genel Başkanıdır.