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Quick Sigorta bölge toplantıları acentelerin yoğun katılımı ile gerçekleştiriliyor

Quick Sigorta'nın Haziran ayı içinde başlayan "Online Bölge Toplantıları" yoğun katılım ile gerçekleşiyor.

Quick Sigorta bölge toplantıları acentelerin yoğun katılımı ile gerçekleştiriliyor
28.06.2020 13:26 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:26

Quick Sigorta'nın Haziran ayı içinde başlayan "Online Bölge Toplantıları" yoğun katılım ile gerçekleşiyor. 5 ayrı başlık altında yapılan toplantılarda acentelere ürün ve hizmetler ile ilgili proaktif bir bilgilendirme sağlanırken aynı zamanda acentelerin soru ve talepleri aynı anda cevaplandırılıyor.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar pandemi sürecinde gündeme gelen toplantıların oldukça verimli geçtiğini söyleyerek, "Acentelerimiz ile bugüne kadar farklı şehirlerde ve farklı organizasyonlarda bir araya geldik. Bu etkinliklerimiz bundan sonra da gerçekleşecek. Ancak sigortacılığa dijital bir yaklaşım getiren Quick Sigorta'nın online toplantılarının verimlilik açısında oldukça başarılı geçtiğini söyleyebilirim. Acentelerimiz ofislerinde, işlerinden kopmadan toplantıları takip edebiliyor. Quick Sigorta ekibi de aynı anda toplantıları takip ettiği için sorularına anlık olarak cevap alabiliyor. Kısacası etkileşimi ve verimliliği son derece yüksek toplantılar gerçekleştirdik" dedi. Quick Sigorta Bölge Toplantıları, Ürünler ve Özellikleri, Finansal Sigorta Ürünleri, Hasar Uygulamaları, Tahsilat Uygulamaları ve Acentelerin Dijital Süreçlere Katılımı ve İş Süreçlerini Kolaylaştıran Uygulamalar konulu 5 ayrı başlık altında gerçekleşiyor. 12 ayrı bölge üzerinden planlanan toplantılara bundan sonra da devam edileceğini belirten Ahmet Yaşar, "Bölge toplantılarında topladığımız görüş ve veriler çerçevesinde özellikle hangi konulara yoğunlaşmamız gerektiği ile ilgili kararlar alıyoruz. Bu çerçevede tüm bölgelerin katılabileceği daha özel konulara değinen toplantılarımız olacak. Aynı zamanda acentelerimizin eğitim ve bilgilendirme taleplerini de dikkatlice ele alıyoruz" dedi.

"Etkin ve verimli katılım sağlandı"

Bölge toplantılarının son derece etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştiğini belirten Quick Sigorta Dijital Kanallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey, "Acentelerimiz mesai saatleri içinde olmasına rağmen yoğun bir katılım sağladı. Hatta mecburi olarak tarlasında hasat işlemlerini takip eden bir acentemiz, cep telefonundan toplantıya katıldı. İstanbul acentelerimizin bir bölümü yolda oldukları için toplantıya yine telefondan katıldı. Pasif bir katılım değil sözünü ettiğim. Bizzat soruların sorulduğu cevapların tartışıldığı harika toplantılar oldu. Kısacası son derece etkin ve verimli bir katılım ile online bölge toplantılarını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Quick Sigorta Acenteler ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Alaeddinoğlu ise, Türkiye genelinde 12 ayrı bölge yapılanması olduğunu belirterek, "Bu bölgelerin ekibimiz içinde yöneticileri var ve bugüne kadar bölgelerinin iş süreçlerini online olarak takip ettiler. Arkadaşlarımız bölgelerinin talep ve ihtiyaçlarına hakimler. Söz konusu toplantıları arkadaşlarımızın katkıları çerçevesinde ilgili bölge için özelleştirerek planladık. Ayrıca her toplantı sonrasında bölge sorumlusu arkadaşlarımızdan raporlarını alıyoruz ve süreçleri takip etmelerini istiyoruz. Kısacası Quick Sigorta'nın marka yapılanması ile uyumlu bir şekilde "Pratik, hızlı ve dijital" bölge toplantılarımızı yapıyoruz. Talepler doğrultusunda eğitim çalışmalarımız ise sürüyor" açıklamasında bulundu.

12 bölge ile toplantılar sürecek

Halil Alaeddinoğlu, Bursa, İzmir, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, Trakya, Adana, Antalya, Kayseri, Ankara, Diyarbakır, Samsun ve Trabzon olmak üzere 12 bölge yapılanması üzerinden toplantıları gerçekleştirdiklerini belirterek, " Bölgelerin farklı ihtiyaçları ve özellikleri var. Toplantılarda bu farklılıkları dikkate alarak planlama yapıyoruz. Aynı şekilde eğitim çalışmalarını da farklı ihtiyaçlar üzerinden planlıyoruz. Bölge yapılanmamız üzerine sürekli çalışmalarımız sürüyor ve organizasyon ve bölgeler ile iletişim konularında acentelerimizin en verimli şekilde çalışabilecekleri yöntemleri uyguluyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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