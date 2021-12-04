Quake: Enchanced Edition'a yeni oyun modu ekleniyor

Yeni özellik, stüdyonun Bethesda'nın internet sitesinde yaptığı açıklamada "yeniden yayın sahipleri en son ücretsiz eklentimiz ve yepyeni bir Horde modu şeklinde daha fazla içerik almak üzereler!" sözlerine yer verdi.

Benzer oyunlardaki çoğu sürüm modu gibi Quake'in de oyuncuların sonsuz canavar dalgalarına karşı mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmaya çalıştıkları görülecek. Mod, kilidini açmak için giderek daha ölümcül silahlar ve güçlendirmelerle dört kişilik takımlar için hem solo hem de co-op oyunu destekleyecek.

Güncelleme oyuncuların Doom Eterenal ve Quake Champions'ta kullanmak için Quake kaplamalarının kilidini açmalarını sağlar. Bethesda, "Quake yeniden sürümümüzün sahipleri, DOOM Eternal için Ranger Slayer kostüm ve Quake Champions'taki Quake Guy Ranger kostümü kazanmak için oyun içinde Bethesda.net kimlik bilgileriyle giriş yapabilir." Dedi.

Tüm oyunculara ücretsiz olarak Quake için yepyeni Horde Modu ve Eklentileri deneyimleyin. Silahlarınızı alın ve Horde Moduna girin - tek başınıza, arkadaşlarınızla çevrimiçi olarak veya yerel çok oyunculu bölünmüş ekranda oynayın. Güçlü silahların ve güçlendirmelerin kilidini açın ve sonsuz canavar dalgaları arasında savaşın.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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