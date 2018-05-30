Putin'in Düşmanı Browder Gözaltına Alındıktan Sonra Serbest Bırakıldı

Putin'in Düşmanı Browder Gözaltına Alındıktan Sonra Serbest Bırakıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in düşmanı olarak bilinen işadamı Bill Browder İspanya'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldıAuthor: euronews-trTags: Vladimir Putin İnterpol Rusya İspanya Posted: 30 mei 2018.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in düşmanı olarak bilinen işadamı Bill Browder İspanya'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı

Author: avatareuronews-tr

Tags: Vladimir Putin İnterpol Rusya İspanya Posted: 30 mei 2018

Kaynak: Euronews.com

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