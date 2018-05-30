Putin'in Düşmanı Browder Gözaltına Alındıktan Sonra Serbest Bırakıldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in düşmanı olarak bilinen işadamı Bill Browder İspanya'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldıAuthor: euronews-trTags: Vladimir Putin İnterpol Rusya İspanya Posted: 30 mei 2018.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in düşmanı olarak bilinen işadamı Bill Browder İspanya'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı
Author: euronews-tr
Tags: Vladimir Putin İnterpol Rusya İspanya Posted: 30 mei 2018
Kaynak: Euronews.com