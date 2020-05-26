Putin'den koronavirüs açıklaması: Rusya, salgında zirve noktayı gördü
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Putin'den koronavirüs açıklaması: Rusya, salgında zirve noktayı gördü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın koronavirüs (Covid-19) salgınında zirve noktayı geçtiğini açıkladıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Putin'den koronavirüs açıklaması: Rusya, salgında zirve noktayı gördü
26.05.2020 16:41 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:44

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın koronavirüs (Covid-19) salgınında zirve noktayı geçtiğini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. Putin, "Uzmanlara göre salgında zirve noktayı geçtik" dedi. Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında en çok vakaya ulaşan üçüncü ülke olan Rusya'da bugüne kadar 362 bin 342 kişi enfekte olurken can kaybı 3 bin 807'ye yükseldi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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