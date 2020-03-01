Pursaklar Belediyesi mahalle buluşmaları

01.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:00

Pursaklar Belediyesi tarafından vatandaş odaklı, şeffaf belediyecilik faaliyetleri kapsamında yapılan mahalle buluşmaları programında Başkan Ertuğrul Çetin, başkan yardımcıları ve belediye birim görevlileri her hafta bir mahallenin sakinleriyle bir araya geliyor.

Mahalle buluşmaları kapsamında bu hafta Abdürrahim Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda Merkez Mahallesinde yaşayan vatandaşlar ile Başkan Ertuğrul Çetin buluştu.

Toplantıda, Başkan Çetin göreve geldikleri günden bugüne kadar yapılan hizmet ve çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Yapılması planlanan projeler hakkında da açıklamalar yapan Çetin, karar alma süreçlerine Pursaklar halkının da dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Mahalle buluşmaları hakkında AA muhabirine konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yüz yüze yapılan toplantıların sorunları tespit etmekte ve çözüm bulmakta kolaylık sağladığını belirterek, "9 ay oldu göreve başlayalı. 9 ayda 8'incisini gerçekleştirdiğimiz bir program. Her mahallede yılda bir kez mutlaka yapmayı düşünüyoruz. Bunun faydalarını da fazlasıyla gördük. Çünkü sorunu yerinde değerlendirmek ve paydaşlarla konuşmak doğru sonuca gitmemizi sağlıyor. Hep şu söylenir, başkanlar veya siyasetçiler halkın içinde değil ya da sadece seçim dönemlerinde geliyorlar. Biz bunu da biraz kırmak istedik. Ama birinci derecede amacımız belediye çalışmalarında katılımcılığı arttırmak." ifadelerini kullandı.

Yapılan toplantılara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Başkan Çetin, faydalı bir etkinlik gerçekleştirildiğini ve devam edileceğini söyledi.

Kaynak: AA