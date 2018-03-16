PTT'den Çanakkale Zaferi'ne Özel Pul Sergisi
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketince (PTT AŞ), Çanakkale'de 18-22 Mart'ta "Çanakkale Zaferi'nin 103. Yılı Pul Sergisi" düzenlenecek.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketince (PTT AŞ), Çanakkale'de 18-22 Mart'ta "Çanakkale Zaferi'nin 103. Yılı Pul Sergisi" düzenlenecek.
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, sergi Çanakkale Boğaz Komutanlığı Deniz Müzesi Muaveneti Milliye Salonu'nda açılacak.
Sergi alanında mesai saatlerinde "Çanakkale Zaferi'nin 103. Yılı Pul Sergisi 18-22.03.2018 ÇANAKKALE" ibareli özel tarih damgası kullandırılacak.
Sergiye ait özel tarih damgalı zarflar 2,50 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak.