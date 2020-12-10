PSV - Omonia Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 6. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bugün yapılacak maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki PSV - Omonia Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de PSV - Omonia maçıdır. Peki PSV - Omonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

PSV - OMONİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

PSV - Omonia maçı 10 Aralık 2020 Perşembe günü (bu akşam) saat 20:55 'de başlayacaktır.

PSV - OMONİA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

PSV - Omonia maçının Türkiye kanallarından yayını bulunmamaktadır.

PSV - OMONİA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Philips Stadı, Eindhoven'da oynanacak.