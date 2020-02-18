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PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Grupta Attığı Tüm Goller

2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu’nda yer alan PSG, Real Madrid, Galatasaray ve Club Brugge’le eşleşti. Rakiplerine karşı oynadığı 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alan Fransız ekibi, 17 defa rakip ağları havalandırırken kendi ağlarında sadece iki gol gördü. Işte PSG’nin 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde grupta attığı tüm goller..

18.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:20

2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan PSG, , ve 'le eşleşti. Rakiplerine karşı oynadığı 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alan Fransız ekibi, 17 defa rakip ağları havalandırırken kendi ağlarında sadece iki gol gördü. Işte PSG'nin 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde grupta attığı tüm goller..

Kaynak: Dugout

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