PSG maçı ne zaman? PSG Monaco Fransa Kupası maçı ne zaman?
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PSG maçı ne zaman? PSG Monaco Fransa Kupası maçı ne zaman?

PSG maçı ne zaman? PSG Monaco Fransa Kupası maçı ne zaman?
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PSG maçı ne zaman? sorusu yanıt arıyor. Reims ile geçen hafta karşı karşıya gelen PSG'nin önümüzdeki maçlarının ne zaman olacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. PSG maçı ne zaman? PSG Monaco Fransa Kupası maçı ne zaman? sorularının yanıtlarını sizler için derledik. 2021 PSG Brest maçı ne zaman?

Beinsport 28 Nisan tarihinde PSG - M. City Şampiyonlar Ligi yarı final 1. maçını ücretsiz ve şifresiz bir şekilde yayınladı. PSG'nin golü 15. dakikada Marquinhos'dan geldi. Başarılarıyla konuşturan PSG şimdi de Fransa Kupası'nda ter dökecek. PSG maçı ne zaman?

PSG MAÇI NE ZAMAN?

  • PSG-Monaco Maçı, 19 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.
  • PSG Brest maçı ise 23 Mayıs tarihinde oynanacak.
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