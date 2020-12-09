PSG'li ve Başakşehirli futbolculardan örnek davranış! Irkçılığı böyle protesto ettiler
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PSG'li ve Başakşehirli futbolculardan örnek davranış! Irkçılığı böyle protesto ettiler

09.12.2020 20:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:26
PSG'li ve Başakşehirli futbolculardan örnek davranış! Irkçılığı böyle protesto ettiler

Rumen hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifade kullanması nedeniyle yarıda kalan ve bu akşama ertelenen PSG-Başakşehir maçı öncesi futbolcular, sahada diz çökerek ırkçılığı protesto ettiler.

PSG'li ve Başakşehirli futbolcular Şampiyonlar Ligi maçı öncesi ırkçılığa karşı örnek bir davranış sergilediler.

Sahaya el ele omuz omuza çıkan futbolcular, başlama vuruşu öncesi çalınan Şampiyonlar Ligi müziği esnasında diz çökerek ırkçılığı protesto ettiler. Futbolculara hakemler de katıldı. Öte yandan iki takım futbolcuları 'Irkçılığa Hayır' yazılı tişörtlerle ısınmaya çıktı.

PSG'li ve Başakşehirli futbolculardan örnek davranış! Irkçılığı böyle protesto ettiler
PSG'li ve Başakşehirli futbolculardan örnek davranış! Irkçılığı böyle protesto ettiler
PSG'li ve Başakşehirli futbolculardan örnek davranış! Irkçılığı böyle protesto ettiler
PSG'li ve Başakşehirli futbolculardan örnek davranış! Irkçılığı böyle protesto ettiler

"IRKÇILIĞA KARŞIYIZ"

Tribünlerde "Webo'nun yanındayız. Irkçılığa karşıyız" yazılı pankartlar yer aldı.

PSG'li ve Başakşehirli futbolculardan örnek davranış! Irkçılığı böyle protesto ettiler
PSG'li ve Başakşehirli futbolculardan örnek davranış! Irkçılığı böyle protesto ettiler

NE OLMUŞTU?

Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan Paris Saint-Germain-Başakşehir karşılaşmasının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifade kullanması nedeniyle iki takım da sahadan çekildi ve soyunma odasının yolunu tutmuştu.

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