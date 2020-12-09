PSG'li ve Başakşehirli futbolculardan örnek davranış! Irkçılığı böyle protesto ettiler

Rumen hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifade kullanması nedeniyle yarıda kalan ve bu akşama ertelenen PSG-Başakşehir maçı öncesi futbolcular, sahada diz çökerek ırkçılığı protesto ettiler.

Sahaya el ele omuz omuza çıkan futbolcular, başlama vuruşu öncesi çalınan Şampiyonlar Ligi müziği esnasında diz çökerek ırkçılığı protesto ettiler. Futbolculara hakemler de katıldı. Öte yandan iki takım futbolcuları 'Irkçılığa Hayır' yazılı tişörtlerle ısınmaya çıktı.

PSG'li ve Başakşehirli futbolcular Şampiyonlar Ligi maçı öncesi ırkçılığa karşı örnek bir davranış sergilediler.

NE OLMUŞTU?

Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan Paris Saint-Germain-Başakşehir karşılaşmasının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifade kullanması nedeniyle iki takım da sahadan çekildi ve soyunma odasının yolunu tutmuştu.