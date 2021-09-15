Sakarya Sapanca Kırkpınar'da gerçekleştirilen ve 30 bin kişiyi ağırlayan Uluslararası Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Fuarı PSB Anatolia, Türkiye'nin açık havada yapılan en büyük peyzaj fuarı oldu.

Dünya genelindeki süs bitkisi ve peyzaj alanındaki üretimin 3'te 1'ini gerçekleştiren Sakarya, Büyükşehir desteğiyle gerçekleştirilen PSB Anatolia ile dünyayı misafir etti. Yaklaşık 200 sektör temsilcisinin birbirinden farklı ürünlerini sergilediği fuar, Türkiye'nin açık havada yapılan en büyük peyzaj fuarı oldu. Türkiye'deki birçok üniversitede öğrenim gören "peyzaj ve süs bitkisi" alanı öğrencisi, fuarda yapılan yarışma ve uygulanmalarla önemli bir tecrübe yaşadı. Türkiye'nin dört bir yanında yetişen, farklı iklimlere ait yüzlerce çeşit süs bitkisi ve peyzaj ürününü sergilendiği PSB Anatolia, sektörün dünyadaki merkezi oldu. 8 ile 11 Eylül tarihlerini kapsayan fuar, Türkiye ve dünyadan 29 bin 500 ziyaretçiyi misafir etti.

Geniş katılımlı açılış

PSB Anatolia 2021 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'nın açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti Yerel Yönetimler Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, Vali Yardımcısı Bekir Dınkırcı, kaymakamlar, siyasi parti il başkanları, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, STK temsilcileri, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları ve çok sayıda davetli katılım sağladı.

'Öğrenci Tasarım ve Uygulama Yarışması' Türkiye'de ilke imza attı

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası iş birliğinde gerçekleştirilen 'Öğrenci Tasarım ve Uygulama Yarışması' Türkiye'de ilke imza attı. 12 farklı üniversitenin peyzaj mimarlığı bölümlerinden 6'şarlı gruplar halinde yarışmaya katılım sağlandı. 8 Eylül'de Fuar açılışının ardından başlayan yarışma, 10 Eylül Cuma günü tamamlandı ve jüri değerlendirmesinin ardından gala yemeğinde kazananlara ödülleri takdim edildi. Birincilik Ödülüne Pamukkale Üniversitesi, İkincilik Ödülüne Düzce Üniversitesi, Üçüncülük Ödülüne Bursa Teknik Üniversitesi layık görüldü.

Peyzaj mimarlığı mesleğine dair birçok farklı konu ele alındı

Fuar boyunca devam eden altı konferansa toplamda 22 konuşmacı katıldı. Konferanslar ilgiyle karşılanırken, sektörün ve peyzaj mimarlığı mesleğine dair birçok farklı konu ele alındı. Son dönemde sıkça tartışılan iklim değişikliği, orman yangınları, kurakçıl bitkiler, sürdürülebilir peyzaj, özel sektör deneyimi, Botanik Expo'lar, süs bitkilerinde besleme, ihracat ve pazarlama konuları ayrıntılı olarak incelendi.

Dünya peyzaj ve süs bitkiciliğinin kalbi oldu

Fuar koordinatörü Remzi Adıyaman, organizasyona ilgi gösteren vatandaşlara ve sektör temsilcilerine teşekkür ederek, destek sunan paydaşlara, "Bu yıl, böyle büyük bir organizasyonu 4'üncü kez yapmanın mutluluğunu yaşadık. PSB Anatolia ismini alan fuarımız, dünyada peyzaj ve süs bitkiciliğinin adeta kalbi oldu. Sektörün kalbi, çalışma boyunca Sapanca'da attı. Binlerce misafirimizi ağırladık, sektör temsilcilerini misafir ettik. Sunduğumuz yüzlerce çeşit ürünle, alıcıya benzersiz bir pazar imkanı sunduk. Bu işle ilgili olan tüm kesimleri bir araya getirdik, ortaya bambaşka bir görüntü çıktı. Yaklaşık 30 bin kişiyi misafir ettiğimiz fuar alanında alt yapı ve üst yapı konusunda destek olan Büyükşehir Belediyesi'ne ve diğer paydaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. - SAKARYA