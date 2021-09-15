PSB Anatolia, Türkiye'nin açık havada yapılan en büyük peyzaj fuarı oldu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PSB Anatolia, Türkiye'nin açık havada yapılan en büyük peyzaj fuarı oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
PSB Anatolia, Türkiye'nin açık havada yapılan en büyük peyzaj fuarı oldu

Sakarya Sapanca Kırkpınar'da gerçekleştirilen ve 30 bin kişiyi ağırlayan Uluslararası Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Fuarı PSB Anatolia, Türkiye'nin açık havada yapılan en büyük peyzaj fuarı oldu.

Sakarya Sapanca Kırkpınar'da gerçekleştirilen ve 30 bin kişiyi ağırlayan Uluslararası Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Fuarı PSB Anatolia, Türkiye'nin açık havada yapılan en büyük peyzaj fuarı oldu.

Dünya genelindeki süs bitkisi ve peyzaj alanındaki üretimin 3'te 1'ini gerçekleştiren Sakarya, Büyükşehir desteğiyle gerçekleştirilen PSB Anatolia ile dünyayı misafir etti. Yaklaşık 200 sektör temsilcisinin birbirinden farklı ürünlerini sergilediği fuar, Türkiye'nin açık havada yapılan en büyük peyzaj fuarı oldu. Türkiye'deki birçok üniversitede öğrenim gören "peyzaj ve süs bitkisi" alanı öğrencisi, fuarda yapılan yarışma ve uygulanmalarla önemli bir tecrübe yaşadı. Türkiye'nin dört bir yanında yetişen, farklı iklimlere ait yüzlerce çeşit süs bitkisi ve peyzaj ürününü sergilendiği PSB Anatolia, sektörün dünyadaki merkezi oldu. 8 ile 11 Eylül tarihlerini kapsayan fuar, Türkiye ve dünyadan 29 bin 500 ziyaretçiyi misafir etti.

Geniş katılımlı açılış

PSB Anatolia 2021 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'nın açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti Yerel Yönetimler Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, Vali Yardımcısı Bekir Dınkırcı, kaymakamlar, siyasi parti il başkanları, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, STK temsilcileri, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları ve çok sayıda davetli katılım sağladı.

'Öğrenci Tasarım ve Uygulama Yarışması' Türkiye'de ilke imza attı

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası iş birliğinde gerçekleştirilen 'Öğrenci Tasarım ve Uygulama Yarışması' Türkiye'de ilke imza attı. 12 farklı üniversitenin peyzaj mimarlığı bölümlerinden 6'şarlı gruplar halinde yarışmaya katılım sağlandı. 8 Eylül'de Fuar açılışının ardından başlayan yarışma, 10 Eylül Cuma günü tamamlandı ve jüri değerlendirmesinin ardından gala yemeğinde kazananlara ödülleri takdim edildi. Birincilik Ödülüne Pamukkale Üniversitesi, İkincilik Ödülüne Düzce Üniversitesi, Üçüncülük Ödülüne Bursa Teknik Üniversitesi layık görüldü.

Peyzaj mimarlığı mesleğine dair birçok farklı konu ele alındı

Fuar boyunca devam eden altı konferansa toplamda 22 konuşmacı katıldı. Konferanslar ilgiyle karşılanırken, sektörün ve peyzaj mimarlığı mesleğine dair birçok farklı konu ele alındı. Son dönemde sıkça tartışılan iklim değişikliği, orman yangınları, kurakçıl bitkiler, sürdürülebilir peyzaj, özel sektör deneyimi, Botanik Expo'lar, süs bitkilerinde besleme, ihracat ve pazarlama konuları ayrıntılı olarak incelendi.

Dünya peyzaj ve süs bitkiciliğinin kalbi oldu

Fuar koordinatörü Remzi Adıyaman, organizasyona ilgi gösteren vatandaşlara ve sektör temsilcilerine teşekkür ederek, destek sunan paydaşlara, "Bu yıl, böyle büyük bir organizasyonu 4'üncü kez yapmanın mutluluğunu yaşadık. PSB Anatolia ismini alan fuarımız, dünyada peyzaj ve süs bitkiciliğinin adeta kalbi oldu. Sektörün kalbi, çalışma boyunca Sapanca'da attı. Binlerce misafirimizi ağırladık, sektör temsilcilerini misafir ettik. Sunduğumuz yüzlerce çeşit ürünle, alıcıya benzersiz bir pazar imkanı sunduk. Bu işle ilgili olan tüm kesimleri bir araya getirdik, ortaya bambaşka bir görüntü çıktı. Yaklaşık 30 bin kişiyi misafir ettiğimiz fuar alanında alt yapı ve üst yapı konusunda destek olan Büyükşehir Belediyesi'ne ve diğer paydaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. - SAKARYA

PSB Anatolia, Türkiye'nin açık havada yapılan en büyük peyzaj fuarı oldu

PSB Anatolia, Türkiye'nin açık havada yapılan en büyük peyzaj fuarı oldu

PSB Anatolia, Türkiye'nin açık havada yapılan en büyük peyzaj fuarı oldu

PSB Anatolia, Türkiye'nin açık havada yapılan en büyük peyzaj fuarı oldu

PSB Anatolia, Türkiye'nin açık havada yapılan en büyük peyzaj fuarı oldu

PSB Anatolia, Türkiye'nin açık havada yapılan en büyük peyzaj fuarı oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Marketlerdeki fahiş fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara açtı

Marketlerdeki fahiş fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara açtı

 'Evde çocuğum oturacak' diyen ev sahibi tazminat ödeyebilir

"Evde çocuğum oturacak" diyen ev sahibi tazminat ödeyebilir

 İngiltere'nin Türkiye'yi perşembe günü 'kırmızı liste'den çıkaracağı iddia edildi

İngiltere'nin Türkiye'yi perşembe günü "kırmızı liste"den çıkaracağı iddia edildi

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Göksel Gülşen Bensu Soral Kylie Jenner
Spor Okan Buruk Şenol Güneş Halis Özkahya Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: PSB Anatolia, Türkiye'nin açık havada yapılan en büyük peyzaj fuarı oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 17:13:53. #1.17#