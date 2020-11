PS5 mi Xbox Series X mi PC mi? PS5 VS Xbox Series X : Oyun muhabiri açıkladı!

PlayStation 5 bugün ülkemizde satışa sunuldu. İlk olarak pek çok Twitch yayıncısında gördüğümüz özellikleri ile daha da beğenilen PS5 fiyatıyla ise çok tartışılıyor. Bu da ülkemizde PS5 mi Xbox Series X mi? Ps5 mi PS4 mü? PS5 mi PC mi? gibi sorulara neden oluyor. PS5 özellikleri nelerdir? PS5 fiyatı nedir? PS5 oyunları nelerdir? PS5 tükendi mi?

PlayStation 5 bugün Türkiye'de satışa sunuldu. Sony'ye ait oyun konsolunun en büyük rakibi olan Microsoft'un Xbox Series X'i de 10 Kasım'da raflarda yerini almıştı. Peki yeni nesil konsollardan hangisi daha başarılı? BBC Newsbeat Oyun Muhabiri Steffan Powell inceledi.

PS5 Mİ XBOX SERIES X Mİ?

Bu hafta piyasaya çıkan yeni PlayStation ve Xbox'lar yalnızca yeni birer oyun deneyimi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğin neler getirebileceğini görmemizi sağlıyor.

Microsoft ve Sony yöneticileri söyleşilerde birbirleriyle rekabet etmediklerini söylüyor ve hatta bunu sorduğunuzda kızabiliyor.

Fakat gerçekte oyuncular ve sektördeki insanlar bu konsolları sürekli kıyaslıyor.

Çoğu kişinin ikisini birden alacak parası yok ve bu yüzden bir soruya yanıt arıyorlar: Hangisini almalıyım?

PS5 Mİ PS4 MÜ XBOX ONE MI?

PlayStation bir önceki nesil oyun konsollarındaki rekabette üstün gelmişti.

Sony'nin PS4'ü Microsoft'un Xbox One'ını açık ara geçmişti.

PlayStation 4 sadece oyuna odaklanırken Xbox One ise Kinect kamerası ve canlı TV yayınları gibi farklı alanlarda reklam yapıyordu.

Xbox One piyasaya ilk çıktığında eski oyunların bir kısmının yeni konsolda oynanmasına izin vermemişti. Bu da oyuncuların eleştirilerine yol açmıştı.

O dönem Nintendo'nun çıkardığı Wii U konsolu da insanların ilgisini çekmeyi başaramadı.

Rekabetçi fiyatı ve çok sayıda kendine özel oyunu ile PlayStation 4 rakiplerinin önüne geçti ve arayı açtı.

Bu sefer ne olacak?

Bu sefer Sony ve Microsoft oyun konsollarının geleceğine dair farklı vizyonlar sunuyor.

Microsoft 2013'deki Xbox One tanıtımından gerekli dersleri aldı.

Yeni konsolunu oyunculara hitap eden şekilde tasarlayan şirket, konsolun diğer eklentilerini ise eskisi kadar ön plana çıkartmıyor.

Microsoft Netflix benzeri oyun aboneliği sistemi olan Game Pass ile bu alanda yeni bir devir açtı.

Oyuncular aylık bir ödeme karşılığında çok sayıda oyunu ücretsiz olarak indirip oynayabiliyor.

Fakat yeni çıkan oyunların Game Pass'e hemen dahil olmasını beklemeyin.

Buradaki oyunların çoğu, bir süre önce piyasaya çıkmış oyunlar.

Xbox Series X ile birlikte piyasaya çıkması beklenen son Halo oyunu ise gecikti.

fff Spider-Man: Miles Morales oyunu PS5 ile birlikte piyasaya çıkacak

FFF fakat Halo Infinite'in Xbox Series X için çıkışı gecikti

Sony ise 2013'te yaptığına benzer bir strateji ile oyunları yüksek fiyatlara satıyor.

Öte yandan PS5 de piyasaya büyük bir oyunla birlikte çıkmayacak. Konsolla birlikte yayınlanan son Örümcek Adam oyunu ise bazı oyuncuların ilgisini çekebilir.

PS5 DONANIM ÖZELLİKLERİ NELER?

Sony nesil farkının büyük olduğunu ve PS5'in önceki modellerden daha farklı göründüğünü ve hissedildiğini söylüyor.

Konsolu açtığınızda ilk fark ettiğiniz şey grafiklerin daha iyi olduğu ve oyunların neredeyse anında açıldığı.

FFF PS5'in iki versiyonu var: Blu-ray okuyucusu olan ve yalnızca internetten indirilen oyunları çalıştırabilen

Şirket yöneticileri DualSense oyun kolu ile oyuncuların daha önce hiç yaşamadıkları deneyimler yaşayacaklarını, daha gerçekçi ve dinamik titreşimlerin ekrandaki olaylara eşlik edeceğini söylüyor.

Microsoft ise tek bir konsol yerine piyasaya bir "konsol ailesi" sürdü.

Apple'ın son dönemde iPhone'larda yaptığı gibi bir vizyon bu: Her cihazın özellikleri biraz farklı fakat hepsi aynı uygulamaları çalıştırabiliyor.

Series X piyasadaki en güçlü konsol olarak pazarlanıyor ve en iyi grafikleri isteyenlere sunuluyor.

Sadece internetten indirilen oyunları çalıştırabilen bir diğer Xbox modeli olan Series S ise aynı oyunları Nintendo Switch'ten daha ucuz bir fiyata oynatmayı vaat ediyor.

PlayStation ve Xbox'un en pahalı modelleri cüzdanınızda delik açmanın yanı sıra salonunuzda da alan kaplayacak.

Önceki nesillere kıyasla devasa boyutta olan bu konsollar İngiltere'de 450 sterlin civarına, Türkiye'de 8 bin TL'den yüksek fiyatlara satılıyor.

Yüksek fiyatlarına rağmen bu konsollar, önceki nesillerdekine kıyasla çok daha az yenilik ve performans artışı sunuyor.

Fakat iki şirket de oyuncuları para harcamaya sevk edebileceğinden emin.

BBC'ye konuşan PlayStation yöneticisi Jim Ryan, PS5'in "Önceki nesillere kıyasla bir kuantum sıçraması yarattığını" savunuyor.

Xbox yöneticisi Phil Spencer ise "Oyunların hızı ve hissinde gerçek bir değişim yarattıklarını" öne sürüyor.

İki konsolun da ön satışları iyi gidiyor. Analistler PS5 satışlarının Xbox'a göre daha fazla olacağını öngörüyor.

Ampere Analytics danışmanlık şirketi 2021 sonuna kadar 13,5 milyon Xbox ve 17,9 milyon PlayStation satılacağını düşünüyor.

PlayStation satışlarda önde görülse de iki konsol arasındaki satış sayısı farkının önceki nesle kıyasla çok daha az olacağı tahmin ediliyor.

İki konsolun donanımı hikayenin yalnızca bir kısmı.

Ampere Analytics'ten Piers Harding-Rolls "Xbox'un Game Pass üyeliği Microsoft'un rekabette avantajlı bir pozisyona getiriyor" diyor ve ekliyor:

"Sony'nin bu hamleye karşı henüz yeterli bir karşılığı yok."

PS5 ÇIKIŞ TARİHİ

PS5 12 Kasım'da Amerika, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de satışa çıkacak. 19 Kasım'da ise tüm dünyada piyasaya sürüldü.

PS5 ÖZELLİKLERİ NELER?

Xbox Series X gibi, PlayStation 5 de özel AMD CPU'lar ve GPU'lara dayanmaktadır; PS5, 3.5GHz'e kadar çalışan sekiz çekirdekli Zen 2 mimarili bir CPU ve 36 işlem birimi ve 16GB GDDR6 ile 7nm Navi/RDNA 2 2.23GHz GPU içerir.

Sony, oyunun ara belleğe alınma süresini de kısaltmayı hedefliyor.

Genel Bilgiler

Cihaz Tipi - Sabit

Özellikler : Harici Disk Desteği

Işın İzleme

M.2 NVMe SSD Genişletilebilir Depolama Alanı

3D Ses

4K UHD Blu-ray Sürücü

Görüntü Ses Özellikleri

Video Çözünürlüğü - 7680x4320p (8K)

HDR Desteği - Var

HDCP Desteği - Var

Bağlantılar

HDMI - Var

HDMI Standardı - HDMI 2.1

USB - Var

USB Standardı - USB Type-A/ USB Type-C

Güç Girişi - AC/DC

Tasarım

Renk Seçenekleri - Beyaz

Donanım Yazılım

Depolama Kapasitesi - 825 GB

Depolama Türü - SSD

İşlemci - AMD Zen 2

İşlemci Frekansı - 3.5 GHz

Çekirdek Sayısı - 8

Grafik İşlemcisi - AMD RDNA 2

Grafik İşleme Gücü - 10.28 TFLOPs

İşlem Birimi - 36 CUs

Grafik Frekansı - 2.23 GHz

Bellek - 16 GB

Bellek Tipi - GDDR6

Bellek Bant Genişliği - 448 GB/sn

PS5 TÜRKİYE FİYATI

Yeni nesil konsol Türkiye'de 19 Kasım'da 8 bin 299 TL'den satışa sunuldu ve ilk gün tükendi.

PS5 AKSESUAR UYUMLULUĞU/ PS5 İLE UYUMLU PS AKSESUARLARI

PS4 DualShock denetleyicileri (yalnızca desteklenen PS4 oyunları)

Lisanslı üçüncü taraf PS4 denetleyicileri (yalnızca desteklenen PS4 oyunları)

Özel çevre birimleri (lisanslı yarış tekerlekleri, çarşı çubukları, uçuş çubukları)

Platin ve Gold kablosuz kulaklıklar

USB veya ses jakına sahip üçüncü taraf kulaklıklar (kulaklık eşlik uygulaması yok)

PS Move ve PS Aim kontrolörleri (PS VR için)

PlayStation Kamera (PS VR için)

PS5 OYUNLARINA ZAM GELECEK Mİ?

Sitede yapılan zamlara bakıldığında fiyatların yüzde 200'e varan oranlarda değiştiği dikkat çekiyor.

PS5 OYUNLARI FİYATLARI

Marvel's Avengers

Eski fiyat: 429 TL

Yeni fiyat: 679 TL

FIFA 20

Eski fiyat: 30 TL (Kampanyalı fiyat)

Yeni fiyat: 679 TL

eFootball PES 2021 Season updat

Eski fiyat: 199 TL

Yeni fiyat: 319 TL

Need for Speed Heat Deluxe Edition

Eski fiyat: 259,50 TL

Yeni fiyat: 779 TL

Diğer oyun fiyatlarının da zaman içinde değişmesi bekleniyor.

PLAYSTATION PLUS ABONELİK FİYATI

Artan oyun fiyatlarına ek olarak 29 Ekim'den itibaren PlayStation Plus abonelik fiyatları da artacak.

PlayStation Plus 1 aylık aboneliği şu an 24 TL. 29 Ekim itibariyle PlayStation Plus aboneliği 40 TL'ye, 75 TL olan 3 aylık abonelik 100 TL'ye, 180 TL olan 12 aylık abonelik ise 240 TL'ye çıkacak.

Kaynak: Haberler.com / Şimal Güdüm