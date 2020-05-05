Protokolden denetim
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Protokolden denetim

Protokolden denetim
05.05.2020 12:18 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:18

Kütahya'nın Emet ilçesinde "Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası" nedeniyle ilçe protokolü tarafından ilçe giriş ve çıkışlarında denetim yapıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde "Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası" nedeniyle ilçe protokolü tarafından ilçe giriş ve çıkışlarında denetim yapıldı.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet Jandarma Komutanı Mukadder Demir ve İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım, Emet ilçesi Tavşanlı girişinde ve Emet ilçesi Hisarcık çıkışında denetimde bulundu Yapılan denetimde ilçe Protokolü tarafından vatandaşların ateş ölçümü yapıldı. Ayrıca trafik haftası kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, vatandaşlara Korona virüs (Covid-19) tedbirleri hakkında bilgiler verdi.

Yaklaşık bir saat protokol üyeleri ile süren denetimden oldukça memnun olduklarını belirten vatandaşlar, Emet polisine, jandarmasına, Emet Kaymakamı ve Emet Belediye Başkanı'na (Covid-19) tedbirleri kapsamında aralıksız yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ettiklerini söylediler.

Protokolün ayrılmasından sonra da denetimler, kolluk kuvvetleri tarafından aralıksız devam etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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