Protez yapımı başladı, hastaların yüzü güldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Protez yapımı başladı, hastaların yüzü güldü

Protez yapımı başladı, hastaların yüzü güldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Edremit ilçesinde, Ali Fahri Akıllıoğlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde protez yapımına başlanması vatandaşların yüzünü güldürdü.

Edremit ilçesinde, Ali Fahri Akıllıoğlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde protez yapımına başlanması vatandaşların yüzünü güldürdü.

Pandemi sırasında hastanelerdeki diş polikliniklerinde diş çekimi dışında işlem yapılmazken, son günlerde bazı hastanelerde protez yapımına başlanması vatandaşları sevindirdi. Yaklaşık bir yıldan beri diş sorunu yaşadığını anlatan Burhaniyeli 60 yaşındaki Kemal İşi, "Yaklaşık bir yıldan fazla bir zamandır sıkıntı çekiyordum. Edremit Ali Fahri Akıllıoğlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde protez yapımına başlandığını duyunca sevindim. 4-5 defadır Edremit'e gidiyorum, Diş Hekimi Hale İnan protezimi yaptı. Aylardır gülmeyi unutmuştum. Şimdi rahatlıkla gülüyorum. Burhaniye Devlet Hastanesinde de protez yapımına başlanmasını bekliyorum. Burhaniyeli hastalar Edremit'e gitmek zorunda kalıyor" dedi. - BALIKESİR

Protez yapımı başladı, hastaların yüzü güldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Pandemi, Edremit, Protez, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title