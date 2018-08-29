Projenin Bursa-Susurluk Etabının Yüzde 50'si Tamamlandı"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "(İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu) Projenin Bursa-Susurluk etabının yüzde 50'sinin tamamlanmış durumda, 60 kilometrelik üst yapı çalışmasından 32 kilometrelik kısmı bitti. Önümüzdeki yıl Eylül veya Ekim ayında proje tamamlanmış olacak" dedi.

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Projesi Bursa-Susurluk etabı şantiyesini ziyaret eden Milletvekili Esgin, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetinin gerçekleştirdiği önemli projelerden biri olan otoyol projesinin aynı zamanda dünyadaki 10 büyük projeden biri olarak dikkat çektiğini söyledi.

Esgin, proje tamamlandığında Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinden İstanbul'a 1,5 saatte, İzmir'e ise 2 saatte ulaşım sağlanabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bursa-Susurluk etabının yüzde 50'si tamamlanmış durumda, 60 kilometrelik üstyapı çalışmasından 32 kilometrelik kısmı bitti. Proje önümüzdeki yıl eylül veya ekim ayında tamamlanmış olacak. İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Projesi tamamlandığında Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçeleri stratejik bir özelliğe sahip oluyor. Bölgemizin İstanbul ve İzmir'e entegrasyonu ile birlikte tarımsal kalkınmadan turizme, sanayiden pek çok alana kadar bölge adeta çekim merkezi haline gelecek. Projenin Ankara sürecini ve her aşamasını yakından takip ediyoruz. 2019 yılı eylül veya ekim ayında tamamlanması planlanan projeyle halkımız otoyol konforuyla ulaşım sağlayacak."

Esgin'e, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan da eşlik etti.