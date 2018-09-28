Samsun'da "Gençlerin İyi Oluş Hallerinin Artırılması" konulu konferansa katılan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şimdiki çocukların dijital bir dünyada doğduğu için dijital bir neslin oluştuğunu belirtti.

İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen programda, Prof. Dr. Nevzat Tarhan "Gençlerin İyi Oluş Hallerinin Artırılması" başlıklı bir konferans verdi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa, çok sayıda genç katıldı. Konferanstan önce kısa bir selamlama konuşması yapan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Her ay alanında uzman bir konuğumuzu hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Bizler belediyecilik anlayışını yol, kaldırım, park, bahçe, bina yapmak olarak değil; kültürel mirasımızı, medeniyet havzamızın değerlerini gelecek nesillere aktarmak, geleceğe emin adımlarla yürüyebileceğimiz bir nesil oluşturmak istiyoruz. 'Yüzyıl sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştirin' düsturu ile en gerekli yatırımın insana olan yatırım olduğu bilinciyle bu faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Günü planlamayı öğrenen bir kimse dijital tuzaklara düşmez"

Dijitallaşme ve teknolojik yeniliklerin çocuklar üzerindeki etkisine değinen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Dijital bir nesil var şu anda. Dünyanın dijitalleşmesinin ekonomik, siyasi, küresel sonuçları var. En önemlisi bireye yönelik sonuçları var. Şu an dijital neslin yerlileri var. Bizim kuşaklar göçmen. Biz sonradan öğreniyoruz. Onlar dijital dünyanın içine doğuyorlar. 40-50 yaş insanlar onları anlamada zorluk yaşayabiliyor. Çünkü onların düşünce sitilleri farklı. Fiziksel gerçeklikten farklı olarak sanal gerçeklikle yaşıyorlar. Bu özellik insanlık tarihinde ciddi anlamda tartışılan bir konu. Otizmin artmasının sebeplerinden biri de bu mu acaba? Otizm sosyal beyin hastalığıdır. Dijitalleşmeden korkmayalım. Dijitalleşmenin kendisi tarafsızdır. Bu bizim onu nasıl kullandığımızla bağlıdır. Dijital nesiller kolay elde etmek istiyorlar. Tek ilgi odağı bilgisayarsa, tek ilgi odağı akıllı telefonsa başka ilgi alanları oluşturamamışsa bu sağlıklı değil. Evinde sohbet varsa, paylaşım varsa, aile bağları iyiyse çocuk dijital bağımlı olmuyor. Ama çocuk kendine sığınacak bir liman arıyorsa internet onun için bir sığınak haline geliyor. Akıllı telefon kültürünü bir çocuğa on yaşına kadar öğretmezsek ondan sonra çok zor. Çocuğumuza günü planlamayı öğretmeliyiz. Günü planlamayı öğrenen bir kimse dijital tuzaklara düşmez. Aileler disiplini sağlamak için kararlı, tutarlı, içinde sevgi olan bir disiplin uygulayacak" diye konuştu.

Konferansın ardından İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Prof. Dr. Nevzat Tarhan'a hediye takdiminde bulundu. Daha sonra Tarhan, okurları için kitaplarını imzaladı. - SAMSUN