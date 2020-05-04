Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu doğaya saygıya dikkati çekti

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla beraber doğanın daha dikkatli yönetilmesi, suyun ve toprağın daha dikkatli kullanılması gerektiğini ortaya çıktığını bildirdi.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla beraber doğanın daha dikkatli yönetilmesi, suyun ve toprağın daha dikkatli kullanılması gerektiğini ortaya çıktığını bildirdi.

Çullu, yazılı açıklamasında, koronavirüs tehdidinin tüm insanının sağlığını ve ekonomisini kısa sürede sarstığını belirtti.

Hiç beklenmeyen ve hızla yayılan virüsün sadece sağlık ve ekonomiyi etkilemediğini, aynı zamanda günlük alışkanlıkları da değiştirdiğini ifade eden Çullu, "İnsan sağlığında dengeli beslenme, doğal ortamda yaşam ve güvenli gıdaya ulaşımın çok önemli olduğunun farkına varıldı. Bu nedenle birçok ülke kısa süreli tedbirler için bazı ürünlerin ihracatına kota koydu." ifadelerini kullandı.

Çullu, dünyada artan nüfusa gıda sağlamak ve ekonomik kazanç elde etmek için doğanın tahrip edildiğini, buna karşın önleyici politikalar oluşturulmadığını vurguladı.

Kovid-19'un insanlara, yöneticilere, karar vericilere bir kez daha düşünme fırsatı verdiğine dikkati çeken Çullu, şunları kaydetti:

"Günümüzde meydana gelen koronavirüs ve benzer tehditlerin gelecekte de olabileceği ve bu nedenle salgınla beraber doğanın daha dikkatle yönetilmesi, suyun ve toprağın daha dikkatli kullanılması gereği ortaya çıkmaktadır. 80 milyonu geçen nüfusun gelecekte koronavirüs gibi tehditlerden minimum oranda etkilenmesi ve aynı zamanda gıdaya bağlı sorunların azaltılması için Türkiye'de etkili bir üretim planlaması zorunludur. Tarımsal planlamanın hassas ve dijital tarım teknolojilerine entegre edilerek uygulanması üretim planlamasına ve kaynakların etkin kullanımına önemli katkı sağlayacaktır. Yapılacak üretim planlaması ile hangi üründen ne kadar üretileceği önceden tahmin edilebildiği gibi ihracat ve ithalat planlamaları da sağlıklı yapılabilecektir."

Kaynak: AA