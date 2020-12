Prof. Dr. Gaye Usluer kimdir? Çalar Saat konuğu Prof. Dr. Gaye Usluer hangi partili, milletvekili mi?

Gaye Usluer, Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) 26. dönem milletvekilliğini üstlenmiştir. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Usluer, Ankara Üniversitesi'nde ise Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans eğitimi almaktadır. İşte, Gaye Usluer'in özgeçmişi hakkında TBMM'den alınan bazı bilgiler...

PROF. DR. GAYE USLUER KİMDİR?

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir 1 .sıra Adayı.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Öğretim Üyesidir. 25 Mart 1957 yılında Eskişehir'de doğan Gaye Usluer, 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirmiştir.

1987 yılında Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı alan Usluer, 1992 yılında Doçent, 1998 yılında ise Profesör olmuştur.Usluer, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı, 4 farklı dönemde (2'şer yıllık) fakülte kurulu ve yönetim kurulu üyelikleri, Fakülte Etik Kurul üyeliği (İki dönem), ESOGÜ Vakıf Başkan yardımcılığı, ESOGÜ Vakıf Başkanlığı, ESOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Bölüm Başkanlığı gibi idari görevlerde bulunmuştur.Çalışma alanıyla ilgili çok sayıda derneğin üyesi olan Usluer, Türkiye EKMUD'nin 2006-2010 yılları arasında olmak üzere iki dönem başkanlığını yürütmüştür. Çok sayıda Ulusal Kongrede Başkanlık, Genel Sekreterlik ve Düzenleme Kurulu üyeliği yapmıştır.

Halen 100 civarında derneğin yer aldığı Avrupa Kemoterapi ve Enfeksiyon Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulunda tek Türk üye olarak bulunmaktadır. (FESCI: Federation of European Societies for Chemotherapy and for Infections, Executive Committee Member). 1990 yılından beri üyesi olduğu Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneğinde 2000-2002 yılları arasında Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

1992 yılından beri ikişer yıllık üç dönem Türk Tabipler Birliği Eskişehir-Bilecik Tabip Odasının yönetim kurulu üyesi ve Merkez Konsey delegesi olarak görev almıştır. 2008-2010 ve 2010- halen devam etmek üzere Eskişehir Tabip Odası Onur Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.17 Temmuz 2012'de CHP 34. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi üyeliğine seçilmiştir. 5 Eylül 2014'de CHP 18. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden Parti Meclisi üyeliğine seçildi. İyi derecede İngilizce bilen Prof. Dr. Gaye Usluer, evli iki kız annesidir.