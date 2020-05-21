Portföy yatırımları ilk çeyrekte yüzde 11.5 azaldı Türkiye'de portföy yatırımları, Mart sonunda, 2019 yıl sonuna göre yüzde 11.5 azalışla 120.2 milyar dolara geriledi.

Türkiye'de portföy yatırımları, Mart sonunda, 2019 yıl sonuna göre yüzde 11.5 azalışla 120.2 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 32.9 azalışla 21.9 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) stoku yüzde 37.8 azalışla 9.6 milyar dolara gerilerken, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 4.2 artışla 51.3 milyar dolara yükseldi.Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2019 yıl sonuna göre yüzde 2.4 azalarak 294.9 milyar dolara geriledi.Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2019 yıl sonuna göre yüzde 6.9 azalarak 32.4 milyar dolara gerilerken, TL mevduatı yüzde 7.4 artarak 14.6 milyar dolara yükseldi.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2.3 azalarak 65.3 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku da yüzde 1.8 azalarak 96.5 milyar dolara geriledi.

Kaynak: DHA