Portekiz İspanya CANLI nereden izlenir? Uluslar Ligi Portekiz İspanya CANLI şifresi link var mı?

Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Peki, Portekiz İspanya CANLI nereden izlenir? Uluslar Ligi Portekiz İspanya CANLI şifresi linkvar mı?

PORTEKİZ İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu şampiyonu, Portekiz ile İspanya arasında yapılacak final maçıyla belli olacak. Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Bu yıl 4. kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonunda şampiyon olan İspanya, üst üste üçüncü kez finalde sahne alacak.

PORTEKİZ-İSPANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Portekiz ve İspanya, karşı karşıya geleceği UEFA Uluslar Ligi Final maçı, Stuttgart'da, MHPArena Stadyumu'nda oynanacak.

Ligde 2018-2019 sezonunun şampiyonu Portekiz ise ikinci kez finalde boy gösterecek.

PORTEKİZ İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, TV8, Exxen kanalLarından canlı maç izlenebilecek.