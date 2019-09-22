Portekiz'de seçim kampanyası başladı

22.09.2019 19:58

Portekiz'de 6 Ekim'de yapılacak genel seçimler için siyasi partilerin seçim kampanyası resmen başladı.

Ülkede 230 sandalyeli meclisteki milletvekillerin belirleneceği seçimler öncesinde, iktidarda olan Sosyalist Parti (PS) favori gösteriliyor.

Mecliste ikinci büyük parti olan PS, sol ve komünist görüşlü partilerin dışarıdan desteğiyle Kasım 2015'te Antonio Costa'nın başbakanlığında azınlık hükümeti kurarak iktidara gelmişti.

Yapılan son anketler PS'yi, en büyük rakibi ve şu anda meclisteki birinci parti olan sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) büyük farkla önünde gösteriyor.

Portekiz, 2008-2014'te yaşadığı ekonomik krizden çıkmak için Troyka'dan (Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası, Uluslararası Para Fonu) 78 milyar avro finans yardımı aldı, geçmiş PSD hükümeti döneminde (2011-2015) art arda 3 yıl ekonomik küçülme yaşadı.

Ekonomik büyümeye yüzde 0,19 ile 2014'te tekrar başlayan ve 2018'de büyümesini yüzde 2,1'e çıkaran Portekiz, ayrıca işsizlik oranını da yarıdan fazla indirdi.

Ülkede 2013'te yüzde 17'lerdeki işsizlik oranı, 2019'un Haziran'ında yüzde 6,7'ye kadar geriledi.

Kaynak: AA