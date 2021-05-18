Polonya vatandaşı Rusya için casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklandı

Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW) yetkilileri, Rusya için casusluk yaptığı belirlenen bir Polonya vatandaşını gözaltına aldı.

Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW) yetkilileri, Rusya için casusluk yaptığı belirlenen bir Polonya vatandaşını gözaltına aldı. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul eden Marcin K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polonya'da Rusya için casusluk yaptığı belirlenen Marcin K. isimli bir Polonya vatandaşı, Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW) yetkililerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Polonya Gizli Servisler Koordinatör Bakanı Sözcüsü Stanislaw Zaryn Polonya'nın kuzey doğusundaki Rusya'ya bağlı Kaliningrad sınırına yakın bir bölgede ikamet ettiği belirlenen Marcin K.'nın Polonya vatandaşları, Polonya askeri ve idari kuruluşlara ilişkin bilgi ve materyalleri Rus gizli servisine aktardığını belirtti. Stanislaw Zaryn, ABW operasyonuyla gözaltına alınan 43 yaşındaki şahsın kendisine yöneltilen suçlamaları kabul ettiğini ve oldukça kapsamlı ifade verdiğini kaydetti.

Rus gizli servisiyle tam olarak ne tür bilgileri paylaştığı açıklanmayan Marcin K. çıkarıldığı mahkeme tarafından 3 ay süreliğine tutuklandı. Marcin K.'nın 10 yıl hapis cezası istemiyle yargılanması bekleniyor.

(Ebru Orhan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı